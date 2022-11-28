Мировое сообщество должно увидеть реалии о Карабахе

Очень тяжело видеть в Карабахе разрушенные дома и могилы.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня в рамках посещения Агдама сказала уроженка Тебриза, ныне проживающая во Франции азербайджанский исследователь в сфере защиты прав иранских азербайджанцев Жаля Челебиани Тебризли.

"Надеюсь, что в скором времени эти земли будут восстановлены, люди вернутся в родные места. Действительно, очень тяжело пережить, прочувствовать эти события. Призываю мировое сообщество увидеть эти реалии. Мой отец всегда плакал, когда говорил о Карабахе. В детстве мы всего этого не осознавали до конца. Сегодня, увидев все своими глазами, я поняла, почему отец плакал. Я надеюсь, что освобожденный Карабах будет восстановлен. Нужно думать о прекрасном будущем", - сказала она.