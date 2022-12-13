https://news.day.az/politics/1519231.html Варданяну не будет позволено грабить природные ресурсы Азербайджана - Хикмет Гаджиев
Варданяну не будет позволено грабить природные ресурсы Азербайджана - Хикмет Гаджиев
Варданяну не будет позволено грабить природные ресурсы Азербайджана и наносить ущерб окружающей среде.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом 13 декабря на встрече с представителями дипломатического корпуса и военными атташе, аккредитованными в Азербайджане, сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев
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