Нидерланды пошли на конфликт с Азербайджаном в угоду армянам

Автор: Пярвин Мирзазаде

Как известно, после того, как Армения потерпела поражение на поле боя и была вынуждена капитулировать по итогам Второй Карабахской войны, мировое армянство развязало новую, холодную информационно- пропагандистскую войну против Азербайджана и Турции по всему миру, используя все свои возможности и связи.

Так как в открытом военном противостоянии с Азербайджаном, армянская армия была наголову разгромлена и фактически перестала существовать как военная сила, лидеры армянской диаспоры за рубежом и политики в Ереване решили перестроиться и перенесли "боевые" действия в информационно-медийное пространство. При этом, используя значительные денежные средства и влияние армянской диаспоры, попытались заручиться поддержкой ведущих стран мира. Распространяя среди политических кругов и средств массовой информации зарубежных стран дезинформацию о происходящих в регионе событиях, армянские политиканы играют на традиционных для них темах так называемого "геноцида и преследования бедных" христиан-армян со стороны "кровожадных" мусульман- тюрков.

Армянской стороне не удалось добиться ощутимого успеха в этой необъявленной войне на пространстве бывшего СССР ввиду того, что общественное мнение в этих странах не поддержало экспансионистские устремления Еревана и не пошло на поводу у проживающих там представителей диаспоры, которые старались своими публичными провокационными выступлениями в средствах масс медиа испортить традиционные дружественные отношения с Азербайджаном.

В связи с этим, основной упор своих подрывных действий армянские политтехнологи перенесли на США, Канаду, Австралию и страны Европы.

В этих странах в последнее время довольно сильны исламофобские и тюркофобские настроения, вызванные внутриполитическими и экономическими проблемами, а также ростом незаконной иммиграции из стран Африки и Азии, которые сопровождаются ростом радикальных исламских настроений среди выходцев из мусульманских стран. Играя на этих настроениях в обществе, армянская сторона, распространяя дезинформацию в средствах массовой информации и используя давно прикормленных туркофобских политиков, постаралась создать негативный образ Азербайджана и оказать влияние на политику, проводимую правительствами этих стран в отношении уже затихшего конфликта и мирного процесса в регионе Южного Кавказа.

Следует отметить, что попытки армянской дипломатии привлечь на свою сторону страны Азии, Африки и Латинской Америки в основном провалились. Филигранная дипломатия Президента Ильхама Алиева, который успешно используя фактор Председательства Азербайджана в одном из самых представительных мировых объединений-Движении Неприсоединения, не позволила лживой армянской пропаганде изменить позиции этих стран, основанные на уважении азербайджанской территориальной целостности и нерушимости границ. Лишь Сенат Уругвая, в котором традиционно сильны позиции армянской диаспоры, поддался на армянскую удочку и принял тенденциозную антиазербайджанскую резолюцию, не имеющую силы и несущую только декларативный характер.

Используя традиционные разногласия между Пакистаном и Индией из-за Кашмирской проблемы, армянской стороне удалось ввести в заблуждение официальный Дели, который поддавшись пропаганде, стал выступать с проармянских позиций в отношении последних событий на границе с Азербайджаном и на территории, где временно размещены российские миротворцы, при этом правда, ограничившись лишь двусмысленными заявлениями, в которых можно было прочесть, что они сделаны в отместку за тесные азербайджано-пакистанские отношения.

Полностью провалились и попытки мирового армянства открыть "второй фронт", развязав мини конфликт в отношениях Азербайджана и Ирана, так как власти в Тегеране вовремя опомнились и не пошли на поводу у армянских провокаторов.

Таким образом, главные действия армянской информационно- пропагандисткой холодной войны против Азербайджана развернулись в американо- европейском направлении. Воспользовавшись экономическим и политическим кризисом во Франции и тем, что нынешнее французское руководство вынуждено идти на уступки определенным политическим силам, которые негативно относятся к исламу и тюркам, армянскому лобби удалось добиться поддержки официального Парижа позиции Армении.

В чем состоит позиция Армении? Не признавая территориальную целостность Азербайджана, не выводя остатки своих вооружённых сил с азербайджанской территории, не возвращая часть захваченной приграничной территории (речь идет о 7 азербайджанских эксклавов Газахского района и селения Кярки Нахичеванской Автономной Республики, а также некоторых других пограничных территориях и высотах), не открывая новых транспортных коридоров, Армения делает все возможное для подписания некоего эфемерного мирного соглашения, которое бы позволило в дальнейшем обосновывать армянские территориальные претензии на Карабахский регион, под соусом обеспечения прав и безопасности армянского населения, фактически оставляя себе место для маневра.

Франция открыто стала на сторону Армении, отбросив в сторону маску "беспристрастного" посредника, поддержав необоснованные армянские утверждения об азербайджанской "агрессии", "оккупации" армянской территории, "блокаде" Лачинского коридора, не принимая доводы официального Баку, основанных на международном праве и решениях таких влиятельных международных организаций, как ООН и ОБСЕ. При этом, французская сторона закрывает глаза на то, что до сих пор не выведены остатки вооруженных сил Армении, с территории, где временно размещены миротворцы, продолжающуюся армянскую блокаду Нахичевани, постоянные вылазки армянских вооруженных сил вдоль линии соприкосновения, тайную установку новых минных полей на освобождённых азербайджанских территориях, судьбу пропавших в ходе Первой Карабахской войны более 4000 без вести пропавших граждан Азербайджана, а также тот факт, что армянская сторона в последнее время активно саботирует все попытки наладить диалог и примирение двух народов.

Несомненно, что появление в Карабахе беглого московского олигарха - миллиардера Р. Варданяна, сыграло негативную роль в усилении напряженности и в том, что армянская дипломатия, встав в позу непримиримости и выдвинув абсолютно неприемлемые требования, отказалась от переговорного процесса. Воодушевлённые воинствующими заявлениями Р. Варданяна, который явно нацелился после Ханкенди захватить власть и в Ереване, недалекие армянские политики подыгрывают ему в надежде на то, что "Запад нам поможет", так как помощи от Москвы и союзников по ОДКБ не дождались. Это чревато для Армении очередным разгромом с тяжелейшими последствиями, о чем уже предупреждают некоторые зарубежные политики и политологи.

Для того, чтобы компенсировать свои неудачи на военном и дипломатическом фронте, Ереван прибег к старой тактике жалких стенаний и мольб к международному сообществу, акцентируя на "гуманитарном" аспекте происходящего и "исторической" справедливости. У Р. Варданяна, который хоть он и связан близкими деловыми связями с российской элитой, в то же время довольно тесные связи на Западе, в особенности с представителями бизнеса, банковского сектора, медиа кругов, с которыми он успешно отмывал, как метко выразился Президент Ильхам Алиев, "украденные у русского народа деньги".

Теперь же Р. Варданян, отказавшись от российского гражданства, ради спасения украденного от западных санкций, почувствовал себя "свободным" от России, несмотря на то, что его семья все еще проживает там. Развернув широкую компанию по дискредитации Азербайджана и Турции, Варданян пытается доказать армянскому народу, что именно он "Мессия спаситель мирового армянства", заодно демонстрируя западным политикам свою якобы "независимость" как от Еревана, так и от Москвы.

Наряду с этим, армянской пропаганде удалось представить западным политическим кругам и средствам массовой информации Армению, как "единственную демократическую страну" в регионе Южного Кавказа, которая с трудом противостоит "натиску" со стороны тоталитарных соседей, некий "островок" христианства в "мусульманском" море , что вызвало взрыв симпатий и сочувствия. Купившись на эту дешевую рекламу, некоторые западные средства массовой информации ежедневно публикуют плаксивые статейки и репортажи о "бедных и голодных армянах", с видео и фото документами, сфабрикованными понаторевшими на этом проплаченными армянской диаспорой представителями "второй древнейшей профессии" в мире.

Естественно, что первую скрипку в этой агиткампании играют французские средства массовой информации, которые забыв о своих главных принципах-объективности и нейтральности в освящении событий в мире, буквально тиражируют плаксивые армянские байки, часто даже превосходя по дезинформации первоисточники. Эта развернутая истерическая компания вызвала отклики в ряде европейских стран, где находящиеся у власти представители правых и левых партий, забыв о проблемах собственных стран, вдруг озаботились проблемой армянских братьев, исходя из чувств ложной христианской солидарности.

Мировое армянство, используя традиционную неприязнь к Турции и тюркам- мусульманам со стороны некоторых стран, добилось того, что эта антипатия была автоматически перенесена и на Азербайджан. МИД Греции и Кипра сделали заявления, в которых выражается озабоченность протестной акцией азербайджанских экологов в районе города Шуша. К ним же присоединился МИД Люксембурга, глава которого- Ж. Ассельборн давно отличается своей особой "симпатией" к Армении. Неожиданно вспомнили о своих христианских корнях даже МИД Эстонии и Литвы, которые вдруг воспылали особой "любовью" к Армении, в угоду армянскому лобби, которое раздавая налево и направо обещания и дары, сумело добиться определенной благосклонности этих малых по размеру и населению европейских стран, которым в силу определенных исторических причин, сам Бог велел занимать нейтральную и объективную позицию, поддерживая территориальную целостность Азербайджана.

Особо отличились и Нидерланды, где МИД и Парламент страны поддержали армянскую позицию, не приняв во внимание тот факт, что речь идет о событиях на суверенной азербайджанской территории. Правительство Нидерландов, созданное на основе коалиции четырех партий: "Народной партии за свободу и демократию", "Союза христианских демократов", партии "Демократы 66" и партии "Христианского союза". Все эти партии отличаются по своей программе, но вынуждены выступать совместно, ввиду роста радикальных настроений в стране, направленных против роста миграции. К сожалению, прирост населения в этой европейской стране происходит не за счет роста коренного населения - голландцев, а в результате миграции и увеличения рождаемости у выходцев из стран Азии, Африки и Латинской Америки. Даже у лидера партии "Демократы 66"- госпожи Сигрид Агнес Мария Каах, матери 4 детей, муж араб по национальности. Эти факторы способствуют росту националистических и расистских настроений в обществе среди этнических голландцев.

Воспользовавшись этой ситуацией, армянские эмиссары, которые постоянно играют на своей религиозной принадлежности, связавшись с этими кругами, влияют на принятие антиазербайджанских резолюций и заявлений. Для этого они используют то, что одна из партий членов правящей коалиции- "Христианского Союза", выступает с самых радикальных консервативных позиций, как главный идеолог "защиты" христианских ценностей по всему миру. Лидер этой партии Герт - Ян Сегерс, известный пылкой исламофобией, в свое время пытавшийся заняться миссионерством в Египте (откуда его быстро попросили восвояси за излишнюю активность), стал инициатором обсуждения в Парламенте акции азербайджанских экологов в Лачинском коридоре. Чтобы не разрушать и так хрупкую коалицию, которая держится на соплях, МИД Нидерландов поспешил высказать свою озабоченность ситуацией в унисон с парламентариями, которые боятся мусульман и турков, количество которых растёт в стране с каждым днем.

Вообще влияние членов Парламента этой страны на внешнюю политику прямо зависит от внутриполитической повестки дня и желания некоторых парламентариев удовлетворить требования консервативных протестантов-голландцев. При этом, в Нидерландах даже появилась партия турецкого меньшинства "Денк", которая в парламенте представлена 2 депутатами турецкого происхождения. Такая расстановка сил в политической жизни Нидерландов-живительная среда для немногочисленной армянской общины, которая играя на партийных разногласиях в парламенте, часто под лозунгом защиты христиан, блокируется с самыми радикальными тюркофобами и через них влияет на принятие антиазербайджанских и антитурецких заявлений и решений. Судя по всему, политики в Нидерландах переживают свой "голландский" политический синдром, который явно вредит имиджу страны на международной арене (который и так еще не восстановился после того, как нидерландские миротворцы умыли руки и не остановили кровавую бойню мусульман в боснийской Сребренице) и взаимовыгодным двусторонним отношениям с Азербайджаном.

Все эти страны часто гордятся своей приверженностью единой внешней политики ЕС, идеалам единой Европы и т.д. Однако своими не совсем продуманными заявлениями не только наносят удар по своим декларируемым принципам, но и поставили под вопрос успешную посредническую деятельность Председателя ЕС Ш. Мишеля, которому удалось сделать не мало в деле достижения мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, на основе международного права и взаимного уважения территориальной целостности обеих государств.

Армянская сторона, постоянно козыряя своей показной "демократией", уверила некоторых западных политиков в том, что давно готова перебежать на Запад, да Россия не позволяет это сделать, "потакая" Азербайджану, который мол не даёт им сделать свой окончательный выбор. Поэтому некоторые европейские политики, приняв эти утверждения за чистую монету, решили "помочь" молодой армянской демократии сбежать от традиционного союзника, удовлетворив территориальные претензии новоявленного "друга" за счет Азербайджана. Но всем этим недалеким политикам невдомек, что это очередная армянская игра, стремление усидеть на двух стульях во имя мифической "Великой Армении", для чего все средства хороши.

Складывается впечатление, что представители некоторых европейских государств, публично рассуждающих о единой Европе, международном праве и уважении территориальной целостности одних стран, готовы пожертвовать всеми этими основополагающими принципами во имя удовлетворения потребностей армянской диаспоры и радикальных расистов - ксенофобов, для которых расовая ненависть ко всему, что связано с этническими тюрками-красная тряпка для быка на корриде. Все это свидетельствует о том, что некоторые недальновидные европейские политики продолжают смотреть на Азербайджан, как на сырьевой придаток и транспортный перекрёсток, но не понимают, что политика двойных стандартов в отношении территориальной целостности страны и нерушимости границ не приемлема.

Азербайджан, как всегда отмечает Президент Ильхам Алиев, самодостаточная страна и строит свою внутреннюю и внешнюю политику без оглядки на кого бы то ни было. Если кто-то за рубежом продолжает думать, что оказывая давление на Азербайджан можно добиться односторонних уступок, в угоду армянскому лобби и их клиентам, то глубоко ошибается. Президент Ильхам Алиев пользуется полной поддержкой азербайджанского народа и стойко стоит на страже национальных интересов, делая все возможное для достижения поставленных им целей: развития и процветания независимого свободного демократического Азербайджана.

Только равноправное сотрудничество и уважение территориальной целостности являются условиями для развития взаимовыгодных отношений Азербайджана с зарубежными партнерами и никто не сможет заставить свести азербайджанский народ с этого пути!