Антиазербайджанская резолюция парламента Испании как "Пиррова победа" армянства

Автор: Пярвин Мирзазаде

Мировое армянство одержало пиррову победу. 22 декабря 2022 года, нижняя палата парламента Испании приняла очередную антиазербайджанскую резолюцию, в которой выразило своё отношение к протесту представителей азербайджанских экологических организаций на трассе Лачинского коридора, в районе города Шуша. Отрадно, что наследники Христофора Колумба и Мигеля Сервантеса, забыв о проблемах родной Испании, которая переживает сейчас глубокий экономический и политический кризис, решили заняться проблемами столь далекого от них региона Южного Кавказа.

Видимо испанские народные избранники настолько были в похмелье, что принимая свою абсолютно глупую и пустую резолюцию, даже не подумали о том за что голосуют. Авторы этой фальшивой резолюции настолько подтасовали факты происходящего в Лачинском коридоре, а незадачливые испанские депутаты не додумались справится у знающих людей о самой сути и причинах происходящих событий.

По инициативе представителей сепаратистских каталонских и баскских партий, которые все время пытаются развалить Испанское Королевство, депутаты проголосовали за резолюцию в которой говорится:

⁃ с беспокойством наблюдаем за событиями вокруг Лачинского коридора;

⁃ призываем Азербайджан обеспечить бесперебойное движение по коридору, согласно трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года;

⁃ призываем международные структуры предотвратить гуманитарную катастрофу в регионе.

То что представители сепаратистских партий в Испании давно и крепко связаны с армянским лобби, наверное всем известно. Но то, что на армянские деньги испанские парламентарии вознамерились не только развалить собственную страну, но и заодно отторгнуть часть территории от другого суверенного государства- Азербайджана, то это явное ноу - хау. Не обладая полнотой информации о том, что происходит в регионе, основываясь лишь на односторонней тенденциозной информации, представленной армянским лобби, испанские парламентарии делают ложные выводы, которые говорят об их полном непрофессионализме.

Не разбираясь в ситуации, встав открыто на сторону армянской стороны, испанские депутаты даже не додумались запросить информацию в Брюсселе, который посредничает в мирном процессе. Видимо испанским парламентариям невдомек, что Лачинский коридор- это суверенная территория Азербайджана и никакой блокады вообще не существует. Судя по видеокадрам из магазинов города Ханкенди, заполненных продуктами, это лишь дешевое шоу, разыгранное армянскими политиканами, в надежде разжалобить сердобольных европейцев, которых беспокоит судьба "бедных, несчастных" христиан-армян, которых "обижают кровожадные тюрки-азербайджанцы".

В чем же причина такой необычной любви и симпатии испанских депутатов к Армении? А ларчик просто открывается. Нынешнее социалистическое правительство Испании, во главе с Премьер-Министром Педро Санчесом, не имеет квалифицированного большинства в нижней палате Кортесов (парламента) и вынуждено для принятия решений обращаться за поддержкой к мелким, левым сепаратистским партиям из Каталонии и Страны Басков. Так как депутаты данных партий выступают за предоставление независимости этим автономным провинциям Испании, то соответственно, они поддерживают аналогичные сепаратистские движения в других странах, с которыми выступают с единых позиций. Сепаратисты используют искаженное трактование права нации на "самоопределение", закрепленное в Заключительном Хельсинском Акте ОБСЕ и подразумевающее самоуправление и культурную автономию национальных меньшинств в составе единого государства, при безусловном соблюдении законодательства и уважении территориальной целостности государства в котором проживают.

За последнее время Испания пережила не мало острых моментов, связанных с ростом сепаратистских настроений в Каталонии и Стране Басков, которые привели страну практически на грань Гражданской войны. Террористическая баскская организация "ЭТА" развернула настоящую войну против испанского государства, которая ознаменовалась рядом громких крупных террористских актов, жертвами которых стали военнослужащие, полицейские и мирные жители. В Каталонии каталонские сепаратисты, пришедшие к власти в результате местных выборов, практически начали процесс выхода из Испании и даже приняли резолюцию о независимости, обратившись с просьбой признания к Европарламенту и другим странам.

С трудом Мадриду удалось подавить эти сепаратистские выступления, применив в ряде случаев силу и предусмотренные законом меры. Рост сепаратизма в Каталонии и Стране Басков привёл к проявлению подобных настроений и в некоторых других автономных провинциях Испании: Галисии, Канарских островах и т.д. В Испании еще жива память о кровавой Гражданской войне 1936- 1939 годов, которая привела страну на грань развала, так как некоторые каталонские и баскские республиканцы выступали за независимость Каталонии и Страны Басков от Мадрида, создав практически независимые органы власти на подконтрольных им территориях.

Кстати, одной из причин поражения республиканцев стал сепаратизм, приведший к потере поддержки широких народных масс, которые не желали развала страны и возвращения в средние века, когда на территории нынешней Испании существовало несколько государств, враждовавших друг с другом. Воспользовавшись этим, националисты, во главе с генералом Ф. Франко, разгромили республиканцев, не смотря на поддержку СССР и других левых сил.

Так что тема сепаратизма в Испании всегда являлась вопросом жизни и смерти испанского государства. Нынешнее правительство социалиста П. Санчеса, придя к власти в 2018 году, в результате всеобщих выборов, не пользуется широкой народной поддержкой и вынуждено время от времени заигрывать с сепаратистами, которые также являются в основном представителями левых партий, с которыми имеют сходную позицию по многим вопросам. Естественно, что за их поддержку социалистам приходится платить, но идти на уступки в вопросах независимости этих провинций от Испании П. Санчес не может, понимая, что это приведет к непоправимым последствиям.

Вот почему нынешние Мадридские власти готовы потакать сепаратистам в вопросах, которые не касаются испанской политической тематике и касаются других стран, где у них есть место для манёвра, не задумываясь о последствиях для двусторонних отношений. Конечно, во имя нахождения у власти, можно торговаться с сепаратистами как на базаре, но не за счет территориальной целостности других государств, создавая опасные прецеденты, которые рано или поздно, ударят по единству самой Испании. Фактически обе анти азербайджанские резолюции испанского парламента, принятые в угоду сепаратистам, можно квалифицировать как выстрел себе в ногу, которым вскоре воспользуются местные сепаратисты всех мастей, для развала Испанского королевства.

Следует отметить, что в ходе голосования в испанском парламенте, резолюцию поддержали и представители правых испанских партий, для которых сепаратизм враг номер один. Это можно объяснить тем, что они готовы делать все возможное, "помогая" правительству социалистов ошибаться, свернуть себе шею и потерять власть.

Вообще-то господин П. Санчес, одним из лозунгов которого до прихода к власти были призывы покончить с сепаратизмом, окончательно потерял голову от важности. Став Премьер-Министром и председателем Социнтерна ( всемирного объединения социал-демократических и социалистических партий), в ходе конгресса Социнтерна в Мадриде, попался на удочку представителей Дашнакцутюна и в кулуарах поговорил с их делегатом из числа сепаратистов, который поплакался о "горькой" судьбе "арцаха".

Наверное глава испанского правительства в порыве чувств радости, которые обуревали его от избрания главой столь уважаемого объединения, забыл о том, что Испания всегда выступала и выступает против сепаратизма и поэтому до сих пор не признала независимость Косово, в отличии от большинства своих союзников по НАТО и ЕС.

Так что тайны Мадридского двора становятся явными, не смотря на то, что испанские власти пытаются их скрыть, прикрываясь лозунгами "гуманитарного" характера. Интересно, как бы отреагировали испанские парламентарии на резолюцию азербайджанского Милли Меджлиса, в которой бы требовалось освобождения осуждённых лидеров каталонских сепаратистов? Или же на встречу представителей партии "Йени Азербайджан" с лидерами баскской террористической организации ЭТА? Наверное, это была бы буря возмущения и протестов, с требованием положить конец поддержки сепаратизма в Испании. Но к счастью, в отличии от Испании, азербайджанские парламентарии и официальные лица не страдают двойной моралью и не жертвуют принципами, в угоду сиюминутной политической конъюнктуре.

Если же испанские парламентарии так переживают за ситуацию на Южном Кавказе, то лучше бы они порекомендовали своим новоявленным армянским собратьям побыстрее отказаться от иллюзий и принять мирные предложения Президента Ильхама Алиева, основанные на принципах международного права, территориальной целостности и нерушимости государств, а не лить воду на мельницу армянской стороны, которая продолжает свои выкрутасы, лишь бы избежать этого.

Рано или поздно испанские избиратели, которым интересы и принципы единой Испании дороже, чем оплаченным армянской диаспорой испанским парламентариям голосовавшим за эту резолюцию, сделают свой выбор и оценят их деятельность на предстоящих выборах, которые не за горами.