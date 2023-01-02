Слезам армян и стенаниям французов не поверили в Нью-Йорке

Автор: Пярвин Мирзазаде

В преддверии Нового 2023 года, в штаб квартире ООН в Нью-Йорке на Ист Ривер, провалилась очередная антиазербайджанская попытка Армении, направленная на интернационализацию ситуации в регионе Южного Кавказа, с целью вовлечения в процесс окончательного мирного урегулирования на своей стороне союзника в лице Франции.

Как известно, после фактического распада Минской группы ОБСЕ, где Франция была одним из сопредседателей, французская сторона делала неоднократные попытки вернуться в мирный процесс в качестве одного из участников для того, чтобы поддержать свою "сестру"-Армению. После поражения и фактической капитуляции Армении во Второй Карабахской Войне, Франция, отбросив в сторону мнимую маску "нейтрального" посредника (которую сохраняла для видимости с 1997 года, став третьим сопредседателем Минской группы ОБСЕ), открыто встала на армянскую сторону и вместо того, чтобы приложить усилия для достижения окончательного мирного соглашения, стала поддерживать необоснованные армянские территориальные притязания, которые тормозят переговорный процесс.

Руководство Армении пытается добиться замораживания ситуации и избежать подписания полноценного мирного соглашения, в надежде избежать признания территориальной целостности Азербайджана, так как в этом случае должно отказаться от всех своих притязаний на Карабахский регион. Для этого армянская сторона, под любым предлогом, выдвигает всевозможные неприемлемые оговорки и требования, лишь бы не признавать территориальную целостность и сохранить часть оккупированных приграничных азербайджанских территорий.

К сожалению Франция, которая официально была вынуждена признать территориальную целостность Азербайджана, проголосовав еще в 1993 году за 4 резолюции СБ ООН и поддержав в 1996 году заявление Действующего Председателя ОБСЕ (в которых четко и конкретно записано о принадлежности Карабахского региона Азербайджана), отказалась от своего нейтрального статуса посредника, встала на сторону Армении в качестве союзника и покровителя. Хотя Президент Франции Э. Макрон ещё в ноябре 2020 года публично признал, что Карабах-это международно признанная территория Азербайджана. В настоящее время французская сторона отказалась от своих прежних заявлений и в нарушении международного права, делает довольно опасные шаги, которые могут привести к новому витку напряжённости в регионе.

Одной из причин, по которой французская сторона решила сменить ориентиры внешней политики и переключиться на новый, далёкий от границ Франции регион Южного Кавказа, является то, что французская дипломатия потерпела полное фиаско в Африке, где традиционные партнеры - бывшие колонии Буркина Фасо, Мали, ЦАР, Гвинея и другие, отказались от сотрудничества с бывшей метрополией, ввиду того, что под прикрытием помощи, Париж фактически занимался неоколониализмом, стремясь полностью подчинить эти страны своему влиянию, превратив в сырьевые придатки французской экономики.

Что касается Армении, то французская дипломатия принялась повторить горький опыт времен Второй Империи 19 века, когда под соусом защиты прав "угнетаемых восточных христиан", Франция старалась расширить свои колониальные владения на Ближнем Востоке за счёт Османской империи, нередко вступая в конфронтацию с Россией.

После окончания Первой Мировой Войны, Франция решила присвоить часть территорий исчезнувших Российской и Османской империй, для чего содействовала созданию квазинезависимых армянских республик на их территории, которые должны были стать в будущем французскими протекторами, но не выдержала соперничества и потерпела поражение в борьбе с Советской Россией и Турецкой Республикой.

В результате распада этих империй, была создана Армянская Республика на исторических азербайджанских территориях, которая стала частью Советского Союза. Эфемерная Киликийская Республика, созданная на территории нынешней Турции, просуществовала лишь пару дней, после чего, не дождавшись обещанной французской помощи, исчезла в небытии.

Франция традиционно рассматривала Ближний и Средний Восток, как своё мягкое подбрюшье и не смотря на соперничество с традиционным союзником-Великобританией, постаралась урвать значительные территории при разделе Османской Империи, включив Сирию и Ливан в свою колониальную империю, как подмандатные территории Лиги Наций. Причем французы, стараясь расширить свои владения, не останавливались ни перед чем, даже сместили с престола близкого друга англичан- короля Сирии Фейсала из династии Хашимитов, который воевал на стороне Антанты во время Первой Мировой Войны.

Таким образом, не смотря на то, что нынешнее французское руководство провозглашает главными принципами своей политики принципы Великой Французской Революции-"свобода, равенство, братство" и публично выступает за верховенство международного права в вопросах территориальной целостности и нерушимости границ государств мира, то внимательно изучив действия Франции на международной арене, можно спокойно сделать вывод, что за этой ширмой скрывается политика двойных стандартов, основанная на расизме и ксенофобии.

Прежде всего это можно заметить в действиях Франции по отношению к Азербайджану во время и после окончания Второй Карабахской Войны, когда закрыв глаза на действия Армении, французская сторона не только поддержала действия Еревана, но и стала фактически бесплатным адвокатом этой страны- агрессора на международной арене. Долгие годы Азербайджан и Франция поддерживали довольно тесные взаимовыгодные отношения во всех областях, особенно в экономике и культуре. Но в последнее время все эти отношения стали свертываться по вине французской стороны, которая предпочла взаимовыгодному сотрудничеству с Азербайджаном поддержку Армении, которая на протяжении почти 30 лет не выполняла 4 резолюции СБ ООН, не освобождая оккупированные азербайджанские территории, пытаясь их навечно присвоить.

Вначале Франция попыталась оказать открытое давление на Азербайджан, но встретила стойкое противодействие этим неуклюжим попыткам со стороны Президента Ильхама Алиева, который сразу же поставил на место французское руководство, опираясь на принципы международного права и национальные интересы страны. Президент Ильхам Алиев также указал, что время, когда так называемые "великие державы" старались надавить на меньшие по размеру и населению страны, давно в прошлом. После этого, французская дипломатия перешла к деструктивным действиям на международной арене, пытаясь, используя свои возможности, помочь Армении на различных международных площадках, в том числе и в международных организациях.

В результате, Франция окончательно потеряла возможность посредничать в мирном процессе, так как теперь эту страну можно олицетворять, как страну - открытого союзника Армении, что противоречит всем принципам международного посреднтчества. Не даром армянская сторона постоянно выдвигает одним из главных условий-участие в переговорах на высшем уровне при посредничестве ЕС, участие в нем своего "верного заступника"-Президента Франции Э. Макрона, что естественно, не приемлемо для Азербайджана.

Такая позиция Армении уже фактически привела к заморозке переговорного процесса и ведёт к обострению ситуации как на границе, так и в зоне временного размещения российских миротворцев. Кроме того, это вредит посреднической роли Председателя ЕС Ш. Мишеля, которому удалось в последнее время многое сделать для сближения позиций сторон и достижения мирного соглашения, что ставит вопрос о том, что французская позиция безоговорочной поддержки армянских требований наносит урон общей политике ЕС и противоречит заявлениям руководства Франции о приверженности единой европейской внешней политике. Армения, оставшись практически в одиночестве (так как союзники по ОДКБ и соседний Иран не пошли у неё на поводу), схватилась за Францию, как утопающий хватается за соломинку, лишь бы остаться на плаву.

Акция протеста представителей неправительственных азербайджанских экологических организаций в районе города Шуша привела к тому, что армянская сторона фактически отказалась от движения транспорта и пассажиров по Лачинскому коридору, так как опасается, что при внезапной проверке могут открыться их "тёмные делишки", когда под видом "гуманитарных" грузов на территорию, подконтрольную российским миротворцам, доставляются военные грузы, а также армянские военнослужащие, одетые в гражданское и иностранные граждане. Воспользовавшись этим, армянская сторона подняла шум на весь мир, обвиняя Азербайджан в преднамеренней "блокаде и новом геноциде".

Французская сторона немедленно подхватила эти стоны и слёзы армянских сестёр и попыталась поставить этот вопрос в СБ ООН, чтобы через эту структуру добиться принятия антиазербайджанской резолюции в интересах Армении, которая бы противоречила самому уставу этой организации, в нарушении территориальной целостности и нерушимости границ страны члена ООН.

Армения, совместно с Францией, инициировали в течении декабря 2022 года заседание СБ ООН, на котором обсуждалась ситуация в так называемом Лачинском коридоре, под предлогом якобы критической гуманитарной ситуации, сложившейся у армянского населения Карабахского региона Азербайджана на территории, где временно размещены миротворцы. При этом, армянская сторона и их французские покровители пытались изобразить ситуацию в регионе, как результат "неконструктивных" действий Азербайджана, который мол установил "блокаду" этой территории, чтобы начать "депортацию" проживающих там армян.

Заседание СБ, которое было посвящено этому вопросу, прошло 20 декабря в форме открытого обсуждения, закончилось не в пользу армянской стороны. Не смотря на старания армянских дипломатов и их французских покровителей, слёзы и стенания по поводу "трагической гуманитарной ситуации" не стали поводом для принятия соответствующей резолюции СБ ООН. Следует отметить, что в ходе обсуждений, армянская дипломатия часто ссылалась на трёхстороннее Заявление от 10 ноября 2020 года, которое положило конец боевым действиям Второй Карабахской Войны, не касаясь причин сложившейся ситуации.

Армянская сторона и их зарубежные покровители часто интерпретируют подписанные трёхсторонние Заявления в целях того, чтобы обелить свои провокационные действия. Официальный Ереван постоянно твердит о неких обязательствах Азербайджана согласно этим Заявлениям и умалчивает о том что должна была делать армянская сторона. Кроме того, наличие в тексте Заявления пункта о том, что вдоль Лачинского коридора размещаются российские миротворцы, ни в коем случае не лишают Азербайджан права осуществлять контроль за транспортировкой грузов и пассажиров по суверенной азербайджанской территории, признанной всем международным сообществом, включая Францию. Обязательство Азербайджана по обеспечению безопасного движения грузов и пассажиров по этому коридору не означают того, что армянская сторона может делать все, что ей заблагорассудится.

Одной из причин последнего обострения безусловно является тот факт, что присланный бывший московский миллиардер, олигарх Р. Варданян, незаконно захватив полноту власти на территории, где временно размещены миротворцы, стал ставить препоны наметившемуся диалогу и примирению двух народов, так как это противоречит его планам по прыжку в Ереван, для свержения нынешней власти Н. Пашиняна. Р.Варданян, который сделал свои миллиарды на том, что крал деньги у русского народа и вывозил их за границу, не привык тратить собственные деньги, а привык воровать. Для этого ему необходимы золотоносные рудники, которые варварски расхищаются сепаратистами и под покровом ночи вывозятся в Армению.

Вот почему акция азербайджанских экологов так встревожила армянскую сторону и некоторых их покровителей зарубежом, которые очевидно получали свою долю в этом бизнесе. Неслучайно, что остановка вывоза природных богатств Азербайджана так встрепенула мировое армянство и их клиентов, развязавших настоящую информационную войну против Азербайджана по всему миру. Не секрет, что у Рубика хорошие связи во Франции и других странах, где он отмывал украденные деньги. Поэтому Варданян, в отличии от многих других российских олигархов, избежал включения в санкционные списки ЕС, Великобритании и США. Наверное зарубежные подельники приложили не мало усилий, чтобы спасти своего дружбана от санкций.

Видимо все эти доводы, а также стойкая позиция азербайджанской дипломатии на заседании СБ ООН, не позволили превратить результаты обсуждения в принятие некого проармянского документа. Ввиду возникших разногласий, проект заявления был передан для обсуждения членам СБ ООН. После прошествия 10 дней, ни Франции, ни Армении не удалось добиться принятия этого документа в своей версии, так как по требованию ряда членов СБ ООН, в него были внесены фундаментальные изменения, включая упоминание о территориальной целостности Азербайджана и требования к армянской стороне соблюдать взятые на себя обещания.

Чтобы окончательно внести ясность в то что происходило, представитель России прямо обвинил Францию в срыве принятия этого документа, ввиду того, что французские дипломаты отвергли российские предложения, что ещё раз подтверждает двуличность армянской внешней политики, которая меняется с каждым порывом ветра как флюгер. Таким образом, никакие армянские слёзы и стоны не смогли воздействовать на принятие решения, а французская сторона, как один из инициаторов этого документа, увидев безуспешность своих попыток, вообще отказалась от него.

Армения в очередной раз оказалась в луже, так как наряду с Великобританией, Албанией, ОАЭ, официальный союзник Армении - Россия внесла ряд ключевых изменений в текст документа, что фактически сделало документ более нейтральным и объективным, что не отвечало интересам тандема Франция-Армения. Как бы не старались Париж и Ереван, Нью-Йорк не поверил армянским слезам и Армения осталась с носом. Убедить мировое сообщество в том, что необходимо принудить Азербайджан выполнять требования армянской стороны не удалось, так как страны-члены СБ ООН не стали нарушать сам устав и принципы организации, которая в это непростое время для мирового сообщества, переживает нелёгкие времена.

Интересно, почему же официальный Париж, который так печётся о судьбе "сёстры"- Армении и трубит на весь мир о гуманизме, не обеспокоился в своё время тем, что Армения на протяжении более 30 лет держит в блокаде Нахичеванскую Автономную Республику, которая вплоть до последнего времени была вообще лишена возможности получать газ и электроэнергию. Или же тем, что "дорогая сестра" 27 лет не выполняла резолюции СБ ООН, обязательные к выполнению (за которые голосовали все члены СБ ООН включая Францию) и не освободила оккупированные азербайджанские территории, не обеспечила возвращение туда почти 1 миллиона беженцев.

К сожалению, потерпев очередное поражение в СБ ООН, Армения и ее покровитель-Франция не успокаиваются и продолжают свои деструктивные действия, направленные на срыв переговорного процесса и нового раскручивания спирали напряжённости.

Двусторонние отношения между Баку и Парижем стали заложником внутриполитических процессов во Франции, когда власти страны, чтобы добиться поддержки определенных политических кругов для решения острых социально-экономических проблем в стране, идёт на сговор с ними в вопросах внешней политики, в угоду тюркофобским и исламофобским политикам, которые под предлогом защиты "угнетаемых христиан", стремятся урвать свой кусок пирога.

Ярким примером этому стал тот факт, что Посол Франции в Армении госпожа Анн Луйо забыв о том, что в круг ее обязанностей не входят вопросы, связанные с армянским населением Карабахского региона Азербайджана, выступила с новогодним обращением к населению Армении, где "обеспокоилась" судьбой армянского населения на территории, где временно размещены миротворцы и вновь предъявила необоснованные обвинения Азербайджану, которые выходят за рамки элементарного дипломатического приличия. Наверное госпожа посол имеет явные пробелы в знаниях основ международного права, а то бы не написала о якобы "азербайджанской оккупации" части армянской территории, так как граница двух стран является условной ввиду того, что не была проведена делимитация и демаркация и это предмет замороженных (по вине армянской стороны) переговоров.

Если же французские друзья Армении так пекутся о будущем так близкого для них "христианского народа", то было бы лучше им дать понять своим армянским сёстрам, что необходимо прекратить играть с огнём и увиливать от признания существующих реалий. Ведь все их последние провокационные действия свидетельствуют о том, что армянская сторона желает продолжать имитацию, в надежде выиграть время и затянуть мирный процесс на долгие годы.

Армянская сторона ничего конкретно не делает в деле открытия новых транспортных коридоров, увязывает их открытие с непонятными неприемлемыми условиями, причём требуя использовать дорогу через Лачин как коридор. Ереван категорически отказывает Азербайджану в аналогичном статусе для дороги через Зангезур в Нахичевань, что естественно, не приемлемо.

Как отметил в своём новогоднем выступлении Президент Ильхам Алиев: "Зангезурский коридор обязательно будет открыт, хочет того Армения или нет". Несомненно, что у азербайджанской стороны есть силы и средства принудить Ереван сделать это. Так что, кто бы не лил "крокодиловы слезы" по Армении, это делу не поможет, а лишь усугубит ситуацию, что грозит армянской стороне новой порцией азербайджанской терапии железным кулаком, от которой мало поджигателям войны не покажется. Пора армянским руководителям это осознать, пока не поздно.