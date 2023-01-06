Согласно международному рейтингу портала Global Firepower, в 2023 г. Азербайджан занял 57 место среди 145 стран по военной мощи. Грузия расположилась на 85-ом, а Армения на 94-ом месте, передает Day.Az. Таким образом, у Азербайджана самая сильная армия на Южном Кавказе.

В обновленном рейтинге армий Азербайджан обогнал такие европейские страны, как Сербия, Болгария, Словакия, Бельгия, Хорватия, Австрия и др. Global Firepower отмечает, что азербайджанская армия сильнее многих стран на постсоветском пространстве (Беларусь, Узбекистан, Казахстан, Туркменистан, Литва, Латвия, Эстония, Кыргызстан, Таджикистан, Молдова).

При составлении рейтинга учитываются 60 индивидуальных факторов для определения показателя той или иной страны.

В расчет принимаются количественные показатели и мощь авиации, бронетехники, военно-морских сил и так далее. Кроме того, учитываются наличие природных ресурсов, рабочей силы, транспортные и логистические возможности государства. Важное место отводится размерам военного бюджета, внешнего долга, валютным резервам страны и ее покупательной способности.

Отметим, что в рейтинге за 2022 год Азербайджан занял 63-е место.