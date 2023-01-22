Так выглядят армянские посты в Зангезуре

В Сети появились новые снимки армянских постов в Зангезуре, которые напоминают мусорную свалку.

До Второй Карабахской войны армяне постоянно гордились так называемой, хваленой "линией Оганяна" и непобедимостью своей армии. После запели по-другому, мифы были разрушены, а армия "похоронена".

Нынешнее состояние ВС Армении ни для кого не секрет - средств для вооружения нет, молодежь служить не хочет (откупается), ну а нынешняя "линия обороны"....смотрите сами.

Ничем не отличается от мусорной свалки. И то на свалках оборудования больше.

Как пишут армянские Телеграм-каналы, таких постов куча, по всей линии соприкосновения, что в принципе не вызывает удивления. Армяне пытаются восстановить свою армию, но эта цель в новых реалиях не достижима. Палки, мусор и старые покрышки - вот оно истинное лицо обороноспособности "независимой" Армении, которая может вооружаться только посредством подаренного, второсортного оружия.

Стоит отметить, что реваншисты, пытаясь хоть как-то привести в нормальный вид посты, через соцсети постоянно собирают деньги, но куда они деваются, непонятно, ибо ничего не меняется. Очевидно, что деньги идут инициаторам в карман. Недавно мы писали о том, как на один ДЗОТ было потрачено около 2300 долларов, но выглядела эта опорная точка хуже собачьей конуры.

Соседям пора давно понять, что им никогда НЕ догнать по военным возможностям Азербайджан.