Так выглядят армянские посты в Зангезуре - посмотрите на эту мусорную свалку - ФОТО
В Сети появились новые снимки армянских постов в Зангезуре, которые напоминают мусорную свалку.
До Второй Карабахской войны армяне постоянно гордились так называемой, хваленой "линией Оганяна" и непобедимостью своей армии. После запели по-другому, мифы были разрушены, а армия "похоронена".
Нынешнее состояние ВС Армении ни для кого не секрет - средств для вооружения нет, молодежь служить не хочет (откупается), ну а нынешняя "линия обороны"....смотрите сами.
Ничем не отличается от мусорной свалки. И то на свалках оборудования больше.
Как пишут армянские Телеграм-каналы, таких постов куча, по всей линии соприкосновения, что в принципе не вызывает удивления. Армяне пытаются восстановить свою армию, но эта цель в новых реалиях не достижима. Палки, мусор и старые покрышки - вот оно истинное лицо обороноспособности "независимой" Армении, которая может вооружаться только посредством подаренного, второсортного оружия.
Стоит отметить, что реваншисты, пытаясь хоть как-то привести в нормальный вид посты, через соцсети постоянно собирают деньги, но куда они деваются, непонятно, ибо ничего не меняется. Очевидно, что деньги идут инициаторам в карман. Недавно мы писали о том, как на один ДЗОТ было потрачено около 2300 долларов, но выглядела эта опорная точка хуже собачьей конуры.
Соседям пора давно понять, что им никогда НЕ догнать по военным возможностям Азербайджан.
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