США должны ввести более жесткие санкции против террористического иранского режима

Исламская Республика Иран всегда поддерживала оружием и беспилотными летательными аппаратами террористический режим Армении. Тегеран является главным спонсором армянских вооруженных атак на суверенной территории Азербайджана. Перед этими жестокими действиями, которые непосредственно наносят ущерб национальным интересам Азербайджана и заключают в себе высокий уровень ирредентизма, который напрямую атакует территориальный суверенитет и национальную экономику Азербайджана. Несмотря на эти вопиющие действия, международное сообщество, включая ООН и ОБСЕ, не осудило злонамеренные, воинствующие действия иранского террористического режима на Южном Кавказе и в Евразии. Иран больше не является региональным игроком, это факт, более того, теократическое правительство ИРИ стало угрозой и источником террористических операций по обе стороны Атлантики. Ужасное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране является крупной террористической атакой против суверенного государства, эта жестокая акция должна быть осуждена с максимальным уровнем стойкости, а ЕС и США должны ввести экономические санкции против политической элиты Тегерана.

Об этом Day.Az сказал исполнительный директор азербайджано-американского Центра экономических и стратегических исследований, расположенный в штате Висконсин (США), американский политолог Питер Тейс.

По его словам, на протяжении более 30 лет Иран финансирует террористические операции и финансовые услуги, которые напрямую приносят пользу "Хизбалле" и другим террористическим организациям и их политическим устремлениям.

"Нападение на посольство Азербайджан произошло всего через несколько часов после того, как Государственный департамент США объявил о серьезных действиях и финансовых санкциях в отношении нынешнего вице-президента Парагвая Уго Адальберто Веласкеса Морено - за его глубокие связи и прочный союз с "Хизбаллой" и другими преступными организациями на Ближнем Востоке. Министерство финансов США ввело серьезные санкции против Орасио Мануэля Картеса Хара (бывшего президента Парагвая, 2013-2018 гг.) за его деятельность по отмыванию денег, которая напрямую поддерживала Иран и его террористических союзников в регионе", - сообщил американский политолог.

Как отметил наш собеседник, действия такого масштаба должны продолжаться против безжалостного иранского режима.

"Приказ о закрытии посольства Ирана в Тиране в сентябре 2022 года является еще одним важным шагом, направленным на снижение пагубного влияния Ирана и обеспечение того, чтобы аятоллы не расширяли свои террористические операции на Южном Кавказе. Недавнее нападение на посольство Азербайджана необходимо осудить и предпринять необузданные действия до тех пор, пока поджигатели войны в Тегеране не покаются.

Террористический акт против посольства Азербайджана в Тегеране напоминает нам теракт и взрыв посольства Израиля, произошедшие 17 марта 1992 года. Мощная бомба разрушила здание посольства Израиля в Буэнос-Айресе, унеся жизни 29 человек. человек, в том числе трое сотрудников израильского посольства, шесть сотрудников местного посольства и множество ни в чем не повинных аргентинцев, в том числе пожилые жители близлежащего дома престарелых и школьники в проезжающем автобусе.

Эти зверские акты должны быть осуждены, и на Иран необходимо оказать яростное давление, чтобы он воздерживался от совершения террористических атак как против своих соседей, так и на американском континенте", - заключил Питер Тейс.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на Посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автоматического оружия по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.

Абдул Керимханов