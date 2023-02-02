Молодежная политика в Азербайджане является неотъемлемой частью государственной политики

Молодежная политика в Азербайджане всегда является неотъемлемой частью государственной политики. Молодежная политика независимого Азербайджана имеет очень богатую историю, которая начинается с 1993 года.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал сегодня министр молодежи и спорта Фарид Гайыбов, выступая в Центре Гейдара Алиева в городе Мингячевир на мероприятии, посвященном отмечаемому 2 февраля Дню молодежи Азербайджана.

Он напомнил, что в 1994 году было создано министерство молодежи и спорта.

"В 1996 году состоялся форум, а в 1997 году был учрежден День молодежи. Отмечу также, что День молодежи на пространстве СНГ впервые был учрежден в Азербайджане. В целом же ООН учредила День молодежи уже после этого. Впервые он был учрежден в Азербайджане. "Год молодежи" так же впервые прошел в Азербайджане. Это еще раз подтверждает, что молодежная политика в Азербайджане является составной частью государственной политики. Впервые мы отмечаем День молодежи не в Баку, а в другом городе Азербайджана. Для участия в этом мероприятии молодежь прибыла из различных регионов нашей страны. В течение года в Мингячевире мы будем проводить различные мероприятия. В Азербайджане очень талантливая, активная молодежь", - сказал министр.

Отметим, что согласно указу, подписанному великим лидером Гейдаром Алиевым 2 февраля 1997 года, ежегодно 2 февраля отмечается День молодежи Азербайджана.