https://news.day.az/politics/1535132.html Джейхун Байрамов поздравил Мевлюта Чавушоглу
Джейхун Байрамов поздравил Мевлюта Чавушоглу
"Сегодня во время телефонного разговора с моим другом и коллегой Мевлютом Чавушоглу, министром иностранных дел братской Турецкой Республики, я искренне поздравил его с 55-летием".
Как передает Day.Az, об этом написал в Twitter министр иностранных дел Джейхун Байрамов.
"Я пожелал моему дорогому брату крепкого здоровья и дальнейших успехов в работе", - отметил Джейхун Байрамов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре