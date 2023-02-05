Джейхун Байрамов поздравил Мевлюта Чавушоглу

"Сегодня во время телефонного разговора с моим другом и коллегой Мевлютом Чавушоглу, министром иностранных дел братской Турецкой Республики, я искренне поздравил его с 55-летием".

Как передает Day.Az, об этом написал в Twitter министр иностранных дел Джейхун Байрамов.

"Я пожелал моему дорогому брату крепкого здоровья и дальнейших успехов в работе", - отметил Джейхун Байрамов.