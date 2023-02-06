Новые подробности нападения на посольство Азербайджана в Иране

Во время нападения на посольство Азербайджана в Иране террорист ранил Васифа Тагиева из пистолета.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в видеоролике, показанном в ходе брифинга в МИД в связи с террористическим актом в посольстве Азербайджана в Исламской Республике Иран 27 января.

Васиф Тагиев на видео рассказал, что пуля, выпущенная из пистолета, вошла ему в челюсть и вышла из-под глаза.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата по посту охраны, был убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. Ведется расследование теракта.