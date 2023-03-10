Азербайджан, проводя форум на тему "Мир сегодня: вызовы и надежды", демонстрирует свою готовность принимать ответственность, брать на себя лидерские задачи для преодоления всех трудностей в постпандемический период и стабилизации международного порядка. В этой связи присутствие на Х Глобальном Бакинском форуме лидеров высокого уровня подчеркивает значимость данной площадки.

Об этом в интервью Day.Az сказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

"Форум - это довольно сильный инструмент международной дипломатии. Разные страны используют подобные платформы для того, чтобы продвигать свое видение мировых или региональных проблем экономического, политического, социального, технологического характера. Страна может быть небольшой по размеру, по населению, но форумы, которые там проводятся, имеют мировое значение. Начиная от Швейцарии, ОАЭ и т.д. Так что неудивительно, что Азербайджан тоже решил использовать подобные инструменты", - сказал наш собеседник.

Российский эксперт высоко оценил вклад Азербайджана как председателя Движения неприсоединения в борьбу с пандемией COVID-19 на глобальном уровне и выдвинутые им инициативы.

"Азербайджан как председатель Движения неприсоединения оказывал финансовую и гуманитарную помощь более чем 80 странам. Движение неприсоединения - это еще один международный институт, который может помогать так или иначе странам, зачастую не самым богатым, решать проблемы, связанные с вакцинацией, и это очень хорошо, потому что, если мир условно поделится на богатую и бедную части, и богатые будут только для себя производить вакцины, а бедные будут продолжать находиться в ситуации, при которой коронавирус развивается, борьба с пандемией не будет успешной. Присутствие на Х Глобальном Бакинском форуме разных политиков международного уровня лишний раз подчеркивает значимость данной площадки", - подчеркнул он.

Наш собеседник также отметил, что поступление дополнительных объемов газа в Турцию и европейские страны из Азербайджана в условиях энергетического кризиса в Европе - это ключевой фактор снижения энергетической напряженности для самой Европы.

"В этом плане Азербайджан своими поставками дополнительного объема газа этим странам, конечно же, помогает. При этом, если Азербайджан и его партнеры захотят в будущем увеличить мощность системы TANAP-TAP, придется искать дополнительные объемы газа", - подытожил Станислав Митрахович.

Отметим, что 9 марта под патронажем Президента Азербайджана Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви начал работу X Глобальный Бакинский форум.

На форуме, который продлится до 11 марта, будут рассмотрены факторы, создающие угрозу новому миропорядку, в том числе вопросы безопасности и перспективы обеспечения мира, установление стабильности в разделенном мире, его влияние на глобальный мир, будут обсуждены пути решения стоящих перед ним вызовов, рассмотрены конфликты, мегаугрозы, потрясающие мир, в том числе климатические, продовольственные, вопросы ядерной безопасности, пройдет обмен мнениями относительно работы, которую предстоит проделать в постпандемический период. Кроме того, основными темами обсуждения будут меры по предотвращению миграции как симптома глобальной бедности, неравенства, климатического кризиса и конфликтов. Участники поделятся своими представлениями о будущем Европы, изучат источник популизма и экстремизма, определят пути эффективной борьбы с ними.

Абдул Керимханов