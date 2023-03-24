Парижу, Тегерану и Еревану указали на их место: Пашинян роет себе яму

Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Эльчин Алыоглу

"У Азербайджана достаточно протяженная граница с Ираном, которую необходимо защищать". Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете Сената по международным отношениям, обосновывая важность отмены 907-й поправки к "Акту поддержки свободы" и оказания военной помощи Азербайджану. По его словам, Азербайджан и Армения в скором времени могут договориться о мирном соглашении.

"Я думаю, что есть возможность - не хочу преувеличивать, но есть возможность - действительно завершить разработку мирного соглашения. В начале этого года я встретился с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Мюнхене на конференции по безопасности. Недавно в Вашингтоне побывали министры иностранных дел Азербайджана и Армении. Я жду их возвращения. Мы работали над текстом договора", - сказал Э. Блинкен в своем выступлении.

В своей речи госсекретарь Соединенных Штатов затронул важные моменты. Что же в таком случае обещает нынешняя позиция официального Вашингтона Азербайджану и региону, в том числе?

Уровень риторики вопроса не высок

Напомним, что после череды абсурдных потрясений во внешней политике и смены позиции на основе непрерывных внешних указаний премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил ситуацию в регионе по телефону с Э.Блинкеном.

Сегодняшнее заявление Н.Пашиняна также интересно.

"Я хочу послать сообщение всем вам и международному сообществу: будет мирный договор между Арменией и Азербайджаном, и он будет основан на совместных официальных заявлениях, принятых на высшем уровне на сегодняшний день. Армения и Азербайджан договорились, что воздержатся от обострения ситуации и будут уважать границы друг друга. Заявления Азербайджана о делимитации, основанные на каких-то исторических картах, просто нарушают соглашения. В результате снайперского огня, который был открыт Азербайджаном накануне, погиб армянский военнослужащий", - сказал премьер-министр Армении.

Фраза "будет мирный договор" - это не просто фразеологическая конструкция, а признание, характеризующее нынешнее состояние официального Еревана.

То, что руководство Армении одновременно ведет игры с коллективным Западом, Россией, Ираном по схеме "получить обещание и давать обещание", озвучивает условия перед Россией, заручившись обязательствами, которые глава государства Эммануель Макрон охарактеризовал как "полная поддержка", ведет агрессивную риторику в дипломатических контактах с Азербайджаном, поверив месседжам Ирана, поставил Ереван в тяжелое положение.

Именно после месяцев политических обещаний и дипломатического давления со стороны Эммануеля Макрона Николь Пашинян полностью поверил обещаниям, исходящим из Парижа.

Во время дебатов в Брюсселе и Мюнхене официальный Париж провел сепаратные, по большей части кулуарные переговоры с армянами, призывая Армению занять как можно более жесткую позицию на переговорах.

Результат оказался ожидаемым: уверенность, не имеющая потенциальной базы, и надежда на восстановление утраченных возможностей побудили руководство Армении использовать в переговорах с Азербайджаном кучу слов, далеких от конкретики, нарушать договоренности по достигнутым соглашениям, и самое худшее - замедлили процесс подписания окончательного мирного соглашения.

По подсчетам Никола Пашиняна, чем дольше он тянул время на переговорах с Азербайджаном, чем более "жестко" воздействовал на него, чем шире использовал игру слов - тем больше он предпринимал шагов, направленных на обеспечение интересов Армении, и в то же время тем ближе подходил к моменту реализации крупномасштабной помощи Франции, запуска маршрутов геополитического спонсорства.

Не случилось и не получилось бы, потому что, превратив Армению в легкодоступное марионеточное государство в регионе, планируя получить средства для противодействия региональной стратегии России и США, овладеть возможностями прямого и эффективного влияния на процессы на Южном Кавказе, Эммануэль Макрон, как обычно, в своих геополитических планированиях действовал как дилетант, потеряв счет ошибкам.

Стратегия Франции, которая, хотя и имела эффект новой и на первый взгляд сложной схемы, на самом деле была очень простой и преследовала три цели:

1. Выйти в авангард армяно-азербайджанских переговоров, лишив Россию основных функций модератора и посредника;

2. Прямое вмешательство в процессы в регионе за счет увеличения возможностей влияния на Армению, а также овладение рычагами направления;

3. Наряду с региональными игроками, такими как Турция, Россия и Иран, стремление обогнать Великобританию, Китай, Израиль, США и Европейский союз, укрепить свои позиции с помощью превентивных мер и, таким образом, окончательно превратить Южный Кавказ в один из "задних дворов" Парижа.

Макрон не достиг и, по сути, не смог бы достичь ни одной из поставленных перед ним целей. Кремль сразу понял, какую игру ведет Франция, которая, воспользовавшись войной России в Украине, попыталась совершить набег на позиции Москвы на Южном Кавказ, и начал предпринимать шаги, которые счел необходимыми.

Не случайно на брифинге после переговоров в Москве с главой МИД Армении Араратом Мирзояном министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что "коллективный Запад занимается рейдерством на Южном Кавказе".

Естественно, Россия ни в коем случае не стала бы беспристрастно наблюдать за попытками Франции увеличить возможности влияния на Армению, и Эммануэль Макрон, повершивший в инертность Кремля и сочтя это слабостью, получил и продолжит получать ожидаемые практические ответы.

Тактика принятия превентивных мер против дипломатической активности Великобритании, Израиля, США и Евросоюза в регионе также имела прямо противоположный эффект: теперь Лондон, Тель-Авив, Вашингтон и Брюссель, сочтя поведение французов опасным, заявили, что они решительно препятствуют "бонопартистским" попыткам Макрона.

Так, Э.Макрон потерпел сокрушительный провал в игре, в которой он намеревался добиться успеха.

Трудности, с которыми сталкиваются армяне, связаны не только с нарушением обещаний Макроном.

Новая проблема заключается в поражении лагеря политических элит Исламской Республики Иран, избравших по их мнению единственно правильную тактику "укрепиться на Южном Кавказе, оказав всестороннюю помощь Армении".

Если вспомнить ход развития событий, то в последние дни в Telegram-каналах, подконтрольных определенным структурам Армении и Ирана, особенно Корпусу стражей исламской революции (КСИР), пропагандистская и фейковая кампания, связанная с "неизбежностью войны между Ираном и Азербайджаном", была доведена до крайности.

Видео - анимация, заявления, сфальсифицированные изображения, инфографика - использовались самые примитивные формы гибридной войны с использованием почти всех визуальных средств.

Однако после того, как США, Турция, Россия, Израиль, Пакистан и Великобритания полностью поддержали Азербайджан в отношении подобных "угроз" и заявили, что потенциальный ответ на ультиматумы со стороны Ирана будет жестким, риторика тех, кто начал "войну" в социальных сетях, изменилась.

На днях подконтрольные КСИР аккаунты, профили и прочие выступили с заявлением, которое расстроит армян: "В настоящее время командованием Корпуса стражей исламской революции ведутся переговоры на самом высоком уровне, чтобы избежать военных действий между Ираном и Азербайджаном в любой форме. Нет никаких сомнений в том, что Иран выступает против войны".

"Finita la commedia" - Армения, живущая желанием спонтанно обострить ситуацию между Ираном и Азербайджаном и довести ее до столкновения в перспективе, сегодня оказалась в состоянии аффекта.

Доказательством сказанного можно считать и очередную клоунаду премьер-министра Никола Пашиняна на вчерашнем заседании правительства.

Пашинян, обвинивший Азербайджан в "этнических чистках" после победы в 44-дневной Карабахской войне, сказал: "То, что произошло в селе Талыш, является ярким свидетельством проводимой Азербайджаном политики геноцида и этнических чисток. После 44-дневной войны Азербайджан сносит в этом селе дома, принадлежащие армянам, и строит там дома, предназначенные для азербайджанцев. Проблема, о которой мы предупреждаем, уже реальность.

Руководство Азербайджана демонстрирует "обеспечение прав и безопасности армян в Нагорном Карабахе" или "интеграцию" путем сноса домов, принадлежащих армянам. Такие действия являются незаконными и противоречат пункту 7 трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября 2020 года. То есть 18 марта должно было ознаменоваться не сносом армянских домов в селе Талыш, а возвращением армянских жителей в село. Мы требуем возвращения армянского населения Нагорного Карабаха и прилегающих районов в свои дома, обеспечения их прав человека и гуманитарных прав. Именно по этой причине мы заявляем о необходимости как заключительного мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, так и надежных международных механизмов для обеспечения прав и безопасности армян Нагорного Карабаха", - сказал Никол Пашинян.

Как видно, Никол Пашинян потерял чувство реальности и не может покинуть свой сюрреалистический мир, делая простые, бессмысленные и беспочвенные заявления.

Сказанное о "сносе армянских домов в селе Талыш " - это просто маразматическая истерия. Как и все наши населенные пункты, находившиеся под армянской оккупацией, в селе Талыш оккупанты захватывали дома азербайджанцев, разрушали их, а немногочисленные дома сохранили и стали там жить.

А на освобожденных от оккупации территориях то, что построили армяне, должно быть снесено: это прецеденты международного права и мировой практики.

Что касается "возвращения", то премьер-министр Армении не знает, чего хочет.

Если так, то Армения должна сначала обеспечить возвращение азербайджанских вынужденных переселенцев на территории, временно подконтрольные российскому миротворческому контингенту (РМК), в том числе в Ханкенди, Ходжалы, Аскеран, бывший Агдерский район, а затем выплатить компенсации и репарации Баку за разрушенную за годы оккупации инфраструктуру, дома, разграбленные природные ресурсы.

Армения и ее покровители должны раз и навсегда понять: терпение Азербайджана не безгранично.

Наша армия может полностью завершить операцию, которая началась 27 сентября 2020 года.

Что будет с Ереваном - пусть думают армяне...