https://news.day.az/politics/1568479.html Флаг Азербайджана спроецирован на здании Национальной нефтяной компании ОАЭ - ФОТО
Флаг Азербайджана спроецирован на здании Национальной нефтяной компании ОАЭ - ФОТО
В Абу-Даби оригинальным образом отметили 28 мая - День независимости Азербайджана.
Как сообщает Day.Az, флаг Азербайджана была спроецирован на фасаде здания Национальной нефтяной компании Объединенных Арабских Эмират (ADNOC).
Отметим, что подобная акция проводится впервые.
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