Флаг Азербайджана спроецирован на здании Национальной нефтяной компании ОАЭ

В Абу-Даби оригинальным образом отметили 28 мая - День независимости Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, флаг Азербайджана была спроецирован на фасаде здания Национальной нефтяной компании Объединенных Арабских Эмират (ADNOC).

Отметим, что подобная акция проводится впервые.