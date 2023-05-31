Отношения между Израилем и Азербайджаном могут послужить примером для других стран

В последние месяцы мы видим активизацию как политических так экономических отношений между Израилем и Азербайджаном. Важной вехой этих отношений только в этом году стало открытие посольства Азербайджана в Тель-Авиве и визит в Баку министра иностранных дела Израиля Эли Коэна во главе большой делегации бизнесменов. Не станет исключением и визит в Баку Президента Ицхака Герцога, который Президента Азербайджана Ильхама Алиева уже назвал историческим.

Об этом сказал в беседе с Day.Az израильский политолог, главный редактор сайта АzIzNews.ru Юрий Бочаров.

Приятно осознавать, что такие рабочие визиты способствуют дальнейшему развитию наших отношений в различных областях, отметил наш собеседник.

"В ходе визита Президента Герцога сопровождал министр здравоохранения и внутренних дел Моше Арбель. Как известно, между двумя странами подписан План сотрудничества в сфере здравоохранения и медицинской науки на 2023-2028 годы. Хочу добавить, что израильское министерство внутренних дел занимается всеми муниципальными вопросам и вопросами городского хозяйства. На мой взгляд, в этой области нашим странам тоже есть чем поделиться. Между Азербайджаном и Израилем уже отлажено сотрудничество в сфере обороны, началось активное взаимодействий и в кибербезопасности. Израильские компании имеют богатый опыт в данной области, который будет полезен азербайджанской стороне. Очень интересует Азербайджан, насколько мне известно, опыт Израиля в сферах сельского хозяйства, ирригации. В свою очередь для Израиля очень важны обсуждения, связанные с сотрудничеством в сфере энергетики. Тут наличествуют интересные перспективы. Как сказал в заявлении для прессы Ильхам Алиев, стороны видят большие возможности инвестиционных проектов и проектов, связанных с созданием интерконнекторов и потенциальных проектов сотрудничества в третьих странах. Ну и, конечно же, не будем забывать, что на протяжении многих лет Азербайджан является надежным поставщиком нефти в Израиль", - сказал Бочаров.

По словам нашего собеседника, перед вылетом Ицхак Герцог, говоря о целях своего визита, заявил, что не следует забывать, что помимо торговых отношений и исторических связей Азербайджан является соседом Ирана, который остается дестабилизирующим фактором в регионе, непрерывно осуществляя враждебные действия против Израиля и против развивающегося международного альянса мира и безопасности в этом регионе. Этот вопрос наравне с экономическими темами, конечно же, обсуждался в Баку, отметил израильский политолог. Наши страны, подчеркнул он, поддерживают активный политический диалог, который был поднят на новый уровень после открытия в Тель-Авиве посольства Азербайджана.

"Как сказал в Баку Президент Израиля, отношения между нашими народами являются примером для других стран, выбравших путь мира и сотрудничества, и примером дружественных отношений между мусульманами и евреями. Лучше, по-моему, не скажешь", - заключил главред АzIzNews.

Лейла Таривердиева