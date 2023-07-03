Один день Гейдара Алиева: Общенациональный лидер - о роли и обязанностях азербайджанской полиции

АМИ Trend продолжает спецпроект "Один день Гейдара Алиева", посвященный 100-летию общенационального лидера. Встречи, переговоры, поездки и распоряжения общенационального лидера сыграли важнейшую роль в становлении и развитии нашей страны. Day.Az предлагает нашим читателям вспомнить вместе с нами ключевые моменты деятельности общенационального лидера во главе Азербайджана в хронике.

3 июля 2002 года общенациональный лидер принимал участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню полиции. Общенациональный лидер выступил перед участниками мероприятия с речью, где подробно коснулся роли полиции в жизни государства и общества, очертил стоящие перед полицейскими задачи, их обязанности, а также указал на недостатки и проблемы.

"Полиция, органы внутренних дел - одна из основных опор Азербайджанского государства. Полиция служит Азербайджанскому государству, государственности. Она служит государственной независимости Азербайджана. Служит каждому гражданину Азербайджана. Поэтому это наш общий праздник. Поэтому я прибыл сюда, в этот величественный зал Дворца "Республика", чтобы отметить этот праздничный день вместе с вами", - сказал Гейдар Алиев.

По его словам, в Министерстве внутренних дел, в органах полиции осуществляются широкие реформы. "Эти реформы являются частью строительства в Азербайджане демократического, правового, светского государства. Обретя независимость, мы сразу же заявили, что наш путь - это путь строительства независимого, демократического государства, строительства правового государства, строительства светского государства. Мы идем по этому пути. Это закреплено в нашей Конституции. Закреплено в принятых нами в последние годы сотнях, может, тысячах законов, указов. Мы идем по этому пути. В таком случае все государственные структуры Азербайджана должны отвечать принципам демократического, правового государства. Поэтому мы и осуществляем реформы во всех сферах. Вы знаете это. Мы проводим эти реформы в том числе в Министерстве внутренних дел, Прокуратуре, судебных органах. Не секрет, что в этих органах до сих пор используются не законы, оставшиеся со времен бывшего СССР, а правила, приказы или сложившиеся традиции. Часть их соответствует требованиям сегодняшнего дня. Но большая часть - нет. Поэтому, проводя реформы, мы стараемся поднять правоохранительные органы, полицию, Министерство внутренних дел до уровня международных стандартов. Международные стандарты - это демократическое государство, правовое государство. Мы приняли прекрасный закон о полиции. Или же приняли закон о Прокуратуре. Мы провели судебные реформы. Но вам известно, что мы долго обсуждали, прежде чем приступить к их осуществлению. Часть наших сотрудников живет консервативными мыслями, утверждает, что, мол, нет, если это будет так, то мир перевернется. Так, мы на целый год задержали принятие закона о прокуратуре. То есть, задержали не мы, а другие. Почему? Потому что некоторые полномочия прокуратуры противоречат нормам международного права, это принципы прокуратуры СССР. А прокуратура СССР опиралась на принципы, сформировавшиеся еще со времен Ленина. Во-первых, работающие в прокуратуре люди, их руководители привыкли к этому, а во-вторых, данные положения предоставляют им чрезвычайно большие возможности. Возможности не в том смысле, что они могут лучше осуществлять свою деятельность в прокуратуре, а в том смысле, что они могут больше пользоваться в своих личных целях", - отмечал общенациональный лидер.

Обеспечиваются и нормы международного права, добавил он. "Эти реформы должны быть осознаны всеми сотрудниками правоохранительных органов. Потому что новое, естественно, может развиваться только в борьбе со старым. Если новая борьба ведется успешно, то старое постепенно исчезает. Мы приняли закон. Вы должны исполнять законы. Но нам также известно, что некоторые все еще не могут осознать эти законы. Пока еще живут старыми мыслями. Возможно, для этого требуется некоторое время. Но вы должны знать, что наш путь только этот, это путь реформ, и мы будем идти по пути реформ. Нынешний закон о полиции - достаточно совершенный. Он значительно улучшил положение полиции. Полиция ведет борьбу с преступностью. Защищает права государства. Но вместе с тем полиция защищает права каждого гражданина. Ведь преступник совершает преступление не только против государства. Тех, кто совершает преступление против государства, слава богу, осталось совсем мало. Преступник нарушает права другого человека. И не только нарушает права, но и совершает тяжкие преступления. Поэтому задача, долг полиции заключаются, с одной стороны, в защите интересов государства, осуществлении государственной политики, а с другой, - как указывается в нашей Конституции,- в защите прав граждан, обеспечении безопасности граждан с тем, чтобы они могли спокойно жить", - отмечал Гейдар Алиев.

Прочная стабильность в нашей стране стала возможной в результате, с одной стороны, борьбы с преступностью, достойного выполнения полицией своих обязанностей, а с другой, - гарантии, созданной нашим государством в связи с защитой прав человека, граждан, подчеркнул он. "Лет пять-шесть назад люди не могли выйти на улицу. В то время они понимали, что в Азербайджане царит безвластие, поэтому необходимо самим о себе позаботиться. Но сегодня в Азербайджане есть власть, есть государство, есть закон, есть все, обеспечена общественно-политическая стабильность", - подчеркнул Гейдар Алиев.