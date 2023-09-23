Саргсяны, кочаряны, балаяны, капутикяны

Автор: Лейла Таривердиева

В эти дни на небольшом участке планеты под названием Южный Кавказ завершается один из самых затяжных и разрушительных конфликтов в современной истории. Затухает он постепенно, поэтапно, чтобы не было больше крови. Эта земля и так пропитана ею насквозь.

Тридцать пять лет кошмара, в котором жил регион, закончились. Азербайджан остановил зло, сломал ему хребет и закрыл ему все дороги к возрождению. Нынешней ночью в Парк военных трофеев в Баку был доставлен армянский танк, многие годы служивший символом оккупации. Он простоял на своем месте и три послевоенных года. Но всему приходит конец. Накануне этот последний символ "победы" Армении был удален с тела освобожденного Карабаха и теперь станет символом окончательного поражения зла. Тысячи людей будут приходить к нему, но не с цветами, как прежде, а с проклятиями. Те, кто потерял здоровье и близких в двух войнах, те, кто лишился всего во время оккупации, кто был изгнан с родных земель. Глядя на этот экспонат, они будут вспоминать все пережитое и мысленно желать виновным в затянувшемся на тридцать пять лет кровопролитии гореть в аду.

Когда заканчиваются конфликты, наступает время вернуться к их началу и ткнуть их инициаторов лицами в кровь и грязь, в которой миллионы людей по их вине жили десятилетия. Их имена уже вписаны в историю черными буквами. Причем, речь об общей истории региона, а не только азербайджанского народа. Армянский народ понес от "миацума" куда больше потерь. Да, мы не разрушали города Армении, не зверствовали, но армянский народ потерял благодаря отцам-основателям конфликта не только десятки тысяч жизней, но и возможность к развитию.

Хотя что есть развитие по сравнению со слезами матерей. Мать она есть мать, независимо от национальности, армянская мать так же умирает вместе со своим сыном, получая весть о его гибели, как и азербайджанская. Сколько горя принесла в дома соплеменников армянская затея с "миацумом". В Армении до сих пор не могут определить точное число потерь - настолько их много. По сей день армянские матери носят черное, требуют чего-то от властей, но никто не сможет вернуть армянам их сыновей, дочерей, братьев, родителей, потерянных "благодаря" карабахскому конфликту. Не сомневаемся, что они тоже проклинают в душе тех, кто все это начал, кто развязал конфликт, а потом и войну, кто долгие годы держал армянский народ в заложниках.

Не мы, азербайджанцы, виновны в слезах армянских матерей, но мы смогли сделать так, чтобы им никогда больше не пришлось проливать их, теряя сыновей на войне.

Когда наконец наступит мир, армянский народ, уверены, все это поймет. И будет вспоминать митинги конца 80-х не с гордостью, а с ужасом и раскаянием. Руки армян будут сжиматься в кулаки, когда они будут слышать имена негодяев, превративших этот народ в карательный механизм, бездумно творящий зло во имя иллюзорной цели. Аганбекян, Балаян, Боннер, Капутикян, Шахназаров - эти деятели заварили страшную кашу, которую пришлось расхлебывать армянскому народу. Армянские матери, в дома которых пришли черные вести в сентябре этого года, должны проклинать не свои власти, не Азербайджан, а этих людей. Это они отобрали у них сыновей еще до их рождения, запустив разрушительные идеи в мысли подверженного иллюзиям народа.

Посеянное балаянами и капутикянами дало бурные всходы. Появилась очередная плеяда негодяев. Саргсяны, кочаряны, бабаяны, тер-тадивосяны и прочие "победители" увлекли армянский народ в еще более глубокую пропасть, развязав войну и оккупировав территории соседнего государства. Армянский народ радовался "победе" и гордился собой, не задумываясь о том, сколько жертв принес на алтарь преступной идеи, которая простым армянам ничего не дала, кроме слез и потерь.

Смотришь сегодня кадры оказания азербайджанскими военными и медиками помощи простым жителям Карабаха и видишь в глазах этих женщин и мужчин тоску по нормальной жизни. Благодаря капутикянам, балаянам, саргсянам и кочарянам они три десятилетия прожили в условиях неопределенности и страха. Вряд ли найдется в маленьком Карабахе армянская семья, которая не потеряла бы кого-то за эти годы из-за конфликта. Так же, как кровавый конфликт в той или иной степени коснулся почти что каждой азербайджанской семьи. Как говорится, кровь людская не водица. Каждая человеческая жизнь имеет цену. Слезы армянских матерей также горьки, как и слезы наших женщин, оплакивающих потерянных в двух войнах сыновей, братьев, отцов, мужей, любимых. А ведь ничего этого могло и не быть. Потерянное на первой войне поколение могло бы мирно жить, работать, строить семьи. Тридцать лет оплакивающие сыновей женщины могли бы сейчас воспитывать внуков и правнуков, радуясь жизни...

В Ханкенди сегодня готовятся к возвращению в город законной власти и снимают портреты своих павших на двух войнах "героев". Их близкие плачут, проклинают Баку и азербайджанцев. За что? За то, что вернули армянскому народу надежду на нормальную жизнь? За то, что их дети, внуки, братья, отцы и мужья больше не будут умирать за чужие интересы?

Хотим верить, что, когда улягутся эмоции, армянский народ начнет задумываться о причинах и следствиях того, что случилось с ним и с нашим регионом. И, положив цветы на могилу убитого на чужой земле сына где-нибудь в Ераблуре, армянская мать произнесет в душе: саргсяны и кочаряны, горите в аду!