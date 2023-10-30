Карабахские армяне - чужие среди своих: официальный Ереван обвиняют в терроре

Автор: Акпер Гасанов

В Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев состоялось очередное заседание коллегии. На заседании было отмечено, что в рамках Великого возвращения в родные места на сегодняшний день переселены 3188 человек. Это, наверное, самые счастливые в стране, а может быть и в мире, люди. Они десятилетиями мечтали о возвращении на родную землю и вот - их мечта сбылась.

А теперь, давайте обратим взор на то, что происходит с армянами, которые десятилетиями жили на оккупированных территориях Азербайджана. Газета "Голос Армении" пишет: 22 сентября многих шокировало сообщение об аресте на 2 месяца карабахского юноши Марата Акопяна. Она привела подробный рассказ о судьбе этого карабахского армянина.

"Парню только недавно исполнилось 18 лет, очень порядочный, честный человек, патриот. Участвовал в акциях в Ереване, подвергся насилию, но потом против него самого возбудили уголовное дело, обвинив в участии в массовых беспорядках. Ранее он был задержан в ходе инцидента с полицейскими, которые попросту напали и избили его", - написал тогда адвокат Арсен Бабаян.

Кроме того, 28 октября журналистка "168 жам" Гоар Савзян сообщила в соцсети Фейсбук о том, что Мхитара Оганджаняна из Гадрутского района задержали и увезли, а родные не могут получить каких-либо сведений о нем. "Голос Армении" голосит во всю мощь - снова нахлынуло чувство ненависти к властям и покорно исполняющим их приказы правоохранителям.

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Дальше больше. Появилось утверждение, что "это враги армянства". Мол, только враг может таким вот диким образом, незаконно обращаться с соотечественниками, особенно с карабахскими армянами. А между тем, как утверждает армянское издание, это уже обретает массовый характер. Приводится конкретный пример. В Армавире случайно выяснилось, что еще двое карабахских армян ребят точно так же, по необоснованным обвинениям были похищены, и теперь суд должен решить вопрос их ареста.

При этом брат одного из них числится без вести пропавшим после взрыва на складе бензина в Ханкенди.

"И вместо того, чтобы заниматься проблемами семьи и поисками останков брата, он стал пленником этих властей. Их имена - Гор Акопян и Манвел Петросян", - пишет "Голос Армении". Плюс, депутат фракции "Армения" Гегам Манукян утверждает, что случайно выяснил, что арестованы еще трое карабахских армян.

"Сколько всего юношей, о которых пока никто не знает, находятся сегодня в УИУ по обвинению в акциях, произошедших полтора месяца назад? И сколько их еще будет, если очевидно, что под лицемерные причитания о "наших братьях и сестрах" из "арцаха" оккупационный режим развернул по сути дела настоящий террор?", - голосит "Голос Армении". И это уже очевидная истерика, демонстрирующая, впрочем, глубину пропасти, которая разделяет карабахских армян и иных граждан РА.

На этом фоне не удивительно, что всего за месяц с небольшим более 10 000 армян, что переехали из Карабахского экономического региона Азербайджана в Армению, уже покинули эту страну, перекочевав за рубеж. Хотелось бы теперь, после обнародования всех этих цифр и фактов, послушать разнообразных критиков Азербайджана из разных стран мира.

Официальный Баку неоднократно давал карабахским армян гарантии безопасности, убеждал их не покидать Карабахский экономический регион, а интегрироваться в азербайджанское общество. Благо, подавляющее большинство тамошних армян прекрасно говорят по-азербайджански. Но они покинули Карабах. И очень быстро поняли, что в Армении они - чужие. Им на это открыто указывают практически отовсюду.

Да, армяне Армении винят во всех бедах РА именно карабахских армян. Справедливо это или нет - не нам судить. Но совершенно очевидно, что такой финал является закономерным. Счастья на чужом горе не построишь. Как и на чужой земле. Каким бывает настоящее счастье - всему миру готовы рассказать те азербайджанцы, что возвратились уже на освобожденные территории, на родную землю.