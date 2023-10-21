Униженные, оскорбленные, избитые и арестованные: афоризм Жванецкого и реалии Армении

Автор: Акпер Гасанов

Михаил Жванецкий утверждал, что высшая степень смущения - два взгляда, встретившиеся в замочной скважине. Ошибался классик и время доказало, что есть иные примеры высшей степени смущения. Нет ничего удивительного в том, что свою "оригинальность" вновь решили продемонстрировать в Армении, где традиционно любили сотрясать округу шокирующими "достижениями".

Один "арменикум", заявленный в качестве чудо-снадобья от СПИДа чего стоит! Я уже не говорю про бесконечные армянские мифы, согласно которым все самое передовое и лучшее в мире было изобретено либо самими армянами, либо теми, кто с ними где-то и когда-то, эпизодически или постоянно общался. "Армянский борщ", "армянские хинкали", "армянский мугам"- это лишь первое, что приходит на ум в этой связи.

А как не вспомнить рассказы о "непобедимости" армянской армии. В "свидетели" приводились Александр Македонский, Геродот, Плиний-младший и Страбон. Но, 44-дневная война, а также последовавшие за ней события, вплоть до блестяще спланированной и реализованной контртеррористической операции, доказали смехотворность этих мифов. Государственный Флаг Азербайджана поднят в Ханкенди, Ходжалы, Аскеране!

Уже известно, что невероятные преобразования ждут освобожденную Шушу. Как уже заявил исполнительный директор Управления Государственного заповедника города Шуша Турал Новрузов, генеральный план города будет реализован до 2040 года и в результате в Шушу будет переселено 25 тысяч человек. Одним словом, весь Карабахский экономический регион ждет мощное, стремительное развитие.

А что происходит в Армении? Ее премьер-министр Никол Пашинян ходит по миру с протянутой рукой, пытаясь торговать теперь и "армянской демократией". В условиях продолжающейся политики самоизоляции, которая довела РА до статуса самого экономически отсталого государства региона, а также при полном обнулении проектов "арцах" и "миацум", позволявших десятилетиями грабить оккупированные территории нашей страны, ничего иного от РА и ждать не стоило.

Чем удобряли, то и выросло. Смешно наблюдать за потугами официального Еревана изображать свою готовность стать более европейской страной, чем все страны ЕС вместе взятые. Совершенно очевидно, что истинная цель всей этой манипуляции состоит в надеждах на получение Арменией щедрых финансовых вливаний от Запада. Пока надежды РА, мягко говоря, не увенчались успехом. То, что им выделяет- это откровенная издевка над стенаниями армянской стороны.

Но самое забавное во всей этой истории иное. Выясняется, что 10 человек задержаны после акции протеста у "представительства НК" в Ереване. По крайней мере, так сообщает следком Армении. Уточняется также, что Карен Шахраманян - брата экс-главаря сепаратистов Самвела Шахраманяна - признали потерпевшим. Также есть сведения об исчезновении крупной суммы денег из находившегося поблизости автомобиля. Расследование продолжается.

Я лишь добавлю, что уже появились кадры, где Самвел Шахраманян, стоя рядом с услужливым полицейским, обещал кому-то из митинговавших "проломить голову". Это что-то вроде вольной трактовки угрозы премьер-министра РА Никола Пашиняна "закатать в асфальт" всех своих политических оппонентов. Такие заявления, ясное дело, только глава "островка демократии" может делать! Ну а Шахраманян ему подражает.

Чем, уверен, вызывает у многих армян, что ранее незаконно проживали на территории Карабахского экономического региона Азербайджана, пожелания разделить рано или поздно участь Араика Арутюняна, Бако Саакяна, Аркадия Гукасяна и Рубена Варданяна. Это я еще лайт-версию выдвинул. В любом случае, происходит интересное явление- армяне наваляли армянам в Ереване. Избитые армяне, ко всему прочему, еще и задержаны были.

Возникает простой и резонный вопрос- стоило ли перезжать их Карабахского региона Азербайджана в Ереван, чтобы быть избитым, униженным и оскорбленным?! Руководство Азербайджана же предлагало принять гражданство нашей страны, гарантировало все права и свободы. Но, носители паспортов Армении, что два с лишним десятилетия незаконно проживали на нашей земле, пошли иным путем.

И в итоге они напоролись на то, за что боролись. Согласитесь, что высшая степень смущения, вопреки утверждению Жванецкого, это процесс столкновения карабахских армян с реалиями жизни в РА. Смотрят они, карабахские и ереванские армяне, друг на друга сквозь замочную скважину и обалдевают друг от друга. Продолжая, в процессе обалдения, оскорблять и унижать друг друга. Что, в конечном итоге, приводит к бегству из РА армян. В том числе и тех, кто проживал на оккупированных территориях Азербайджана. Вот вам и ответ Жванецкому! Вот вам и пример высшей степени смущения!