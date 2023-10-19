Результаты - на лицо: как Паруйр Ованнисян сыграл роль сказочного неадеквата

Автор: Акпер Гасанов

Как человек, который в молодости смотрел игры в КВН, я помню сценку из выступления команды из Днепра. Называлась она "Эммануэль". Если коротко, то там показывалась реакция советских людей на демонстрировавшийся им известный эротический фильм. "На лицо, результаты- на лицо", произнес один из героев сценки, в ее финале.

Эта фраза мне вспомнилась после того, как заместитель главы МИД Армении Паруйр Ованнисян попытался дать новую, далекую от реальной, в чем-то оправдывающуюся, но поразительно смехотворную трактовку заявлениям в Европарламенте премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что Ереван готов быть ближе к Евросоюзу настолько, насколько ЕС посчитает это возможным.

"ЕС остается важнейшим партнером с точки зрения реформирования в Армении. Это послание лишь подтвердило нашу политику по максимальному углублению и расширению наших отношений с ЕС и государствами-членами ЕС", - заявил Ованнисян. Кто, где и когда собирается что-то углублять в Армении- покажет время. Но реальность такова, что Армения была, есть и будет находиться в статусе, о котором давно и метко выразился небезызвестный Борис Грызлов. А он назвал РА "форпостом России на Кавказе".

Объясню, почему я делаю подобное утверждение. "Армения не рассматривает возможность выхода из ЕАЭС и ОДКБ", об этом на брифинге заявил глава парламентской постоянной комиссии по внешним связям, соратник премьер-министра Никола Пашиняна Саргис Ханданян. Вот как-то совсем легко и быстро лопнул миф о "прозападной" Армении. Нет, я допускаю, что определенные "говорящие головы", в том числе и за пределами РА, снова попытаются отрицать очевидную тотальную и неизлечимую зависимость РА от РФ, но выглядеть они снова будут нелепо.

Потому-что Кентавр может быть в греческой мифологии, но вот государство-Кентавр, а именно таким и пытаются представить нам РА (телом с Россией, а душой с Западом)- нечто анекдотическое, но не политическое. Налицо - примитивная попыта выдать желаемое за действительное. Налицо а не на лицо, пока, по крайней мере. Но дальше было еще забавнее и витиеватее.

Как известно, Никол Пашинян, зачитав с трибуны Европарламента заранее заготовленный для него текст, заявил, что в то время, когда сотня тысяч армян бежала из Карабаха в Армению, "наши союзники в сфере безопасности не только не помогли нам, но и публично призывали к смене власти в Армении, к свержению демократической власти". Такое было "грозное" заявление.

Кто является гарантом безопасности Армении и ее главным стратегическим союзником? Это Россия. И Пашинян неоднократно об этом открыто заявлял, сетуя на то, что РФ не стала поддерживать РА в ходе 44-дневной войны и в ходе однодневных антитеррористических мероприятий в Карабахском экономическом регионе Азербайджана. Все более, чем очевидно? Нет поля для маневра, нет возможности совершать "финты ушами"?

Оказалось, что есть. По крайней мере, так счел Паруйр Ованнисян. "И здесь не было никакого сенсационного заявления, в выступлении не была упомянута какая-либо конкретная страна, было лишь сказано, что мы разочарованы союзником. Не было упомянуто, о каком союзнике идет речь. Что касается миротворцев, то мы неоднократно выражали разочарование рядом их действий", изрек он.

То есть, по сути, он уподобился одному из героев известной сказки "Волшебная лампа Аладдина", которые предлагал " про сон сказать, что это не сон, а сон - это пронесон". Нет, в сказке и в кино такое возможно. Но речь же идет о реальной жизни. И Ованнисян вовсе не сказочный персонаж, хотя может вполне претендовать на статус дипломата, вынужденного играть роль сказочного неадеквата.

Что тут сказать? Можно лишь констатировать, что армянская дипломатия находится в столь же плачевном, нелепом и жалком состоянии, как и вся эта страна, твердо закрепившая за собой статус регионального лузера. Таков итог политики, которую РА вела с самого первого дня обретения, в реальности так и не полученной, независимости. Поэтому, слушая речи Паруйра Ованнисяна, я и вспомнил КВН-овскую сценку днепровской команды, один из героев которой, глядя на эротическую сцену, произнес: "На лицо, результаты на лицо".