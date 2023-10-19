Новый миф во спасение Армении: реалии "островка демократии" на Кавказе

Автор: Акпер Гасанов

Выступление премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Европарламенте уже вынудило МИД соседней страны оправдываться. Получилось это у них не то, чтобы плохо, но весьма смешно. Правда, вряд ли изначально планировался расчет на такие эмоции. Все-таки между МИД и цирковой ареной, даже если речь идет об армянском внешнеполитическом ведомстве, должна быть хоть какая-то разница.

Впрочем, повеселить сумел не только МИД РА, но и председатель парламента ЕС Роберта Метсола. "Принимая вас здесь, свидетельствуем о том, что мы верны Армении, и вы верны европейской семье", - заявила она на совместной пресс-конференции с Пашиняном в Страсбурге. Далее она отвесила Николу Воваевичу целый ряд комплиментов. Это было типичное поведение типичного же "адвоката" Армении.

Таковые есть во многих странах мира, в международных организациях. И все они ныне продвигают один и тот же нарратив про "маленькую, демократическую Армению", которую нужно спасти от Азербайджана, который якобы далек от норм демократии. Выбор такого нарратива не удивителен. Нужно же хоть за что-то похвалить Армению в условиях полного отсутствия реальных достижений у данного государства.

Азербайджан, который является самым экономически мощным государством Южного Кавказа, имеющим самую сильную армию в регионе и восстановившим свои суверенитет и территориальную целостность вопреки планам и мечтам РА, мирового армянства и их покровителей в США, Франции и в иных странах мира, может очень многим похвастаться.

В том числе и уже реализованными грандиозными энергетическими и транспортными проектами, которые принесли пользу всему нашему региону и не только ему. Плюс, наша страна уже заслужила статус важнейшего энергетического защитника Европы. И есть все основания полагать, что Старый Свет еще не раз обратится к Баку за помощью. К Армении ему обращаться не за чем. Она просто не в состоянии что-то предложить.

Наоборот, Армения жаждет получить отовсюду и побольше. А под что? Под активно раскручиваемый фейк про "островок демократии на Кавказе". Собственно, с момента, как состоялась "шашлычная революция", этот фейк активно раскручивается. И готовность участвовать в его раскрутке целого ряда стран во главе с Францией является еще одним доказательством живучести пресловутых двойных стандартов.

Достаточно напомнить о том, что дифирамбы ныне поют в адрес страны, премьер-министр которой спровоцировал 44-дневную войну криками про то, что "Карабах - это Армения и точка" и пьяными танцами в Шуше. Никол Пашинян не согласился на мирное, в рамках международного права, урегулирование конфликта с Азербайджаном. Он отказался реализовывать резолюции ООН, в которых содержалось требование о выводе всех армянских незаконных формирований с оккупированных территорий Азербайджана.

Более того, лично он отдал приказ бомбить в ходе 44-дневной войны мирные азербайджанские города Гянджу, Барду, Мингячевир, в результате чего были убиты старики, женщины и дети. Вот такой он - "островок демократии на Кавказе", пропитанный кровью азербайджанцев! Стоит добавить, что и за минным террором, в результате которого, уже после окончания 44-дневной войны погибли сотни азербайджанцев, также видны уши Пашиняна.

Но и это еще не все. В самой Армении им установлен типичный диктаторский режим. То, что покровители РА отказываются признавать очевидное, не делает диктатуру Пашиняна менее очевидной. Он откровенно преследует всех своих политических оппонентов. В частности, под арестом продолжает оставаться заместитель председателя РПА Армен Ашотян.

Я лично и не раз публично критиковал его слова и действия. Но их ошибочность в отношении Азербайджана не является фактором, оправдывающим репрессии в отношении человека, который является открытым политическим оппонентом Пашиняна. Причем, явно превосходящим его, надо признать, по уровню интеллекта. Но дело ведь не заканчивается Ашотяном.

Имел место арест более двух тысяч протестующих, требовавших отставки Пашиняна на улицах Еревана после поражения РА в 44-дневной войне. Против протестующих применялось насилие. Но ничего этого не захотели видеть те, кто надувают воздушный шарик мифа про "демократическую Армению". А ведь после окончания 44-дневной войны, под мостом было обнаружено тело Гарника Петросяна, вошедшего в здание парламента и требовавшего отставки Пашиняна.

Совершенно очевидно, что это было политическое убийство, откровенная и показательная расправа с инакомыслящим. Но и тут промолчали участники распространения мифа про "демократическую Армению". Они в упор не увидели того, что в январе текущего года в тюрьме скончался заместитель председателя партии "Армянские орлы: единая Армения" Мгер Егиазарян.

Они предпочли не слышать угроз Пашиняна в адрес оппозиции, хотя он заявлял, что "закатает их в асфальт". Они не реагируют на то, что в РА имеют место атаки на остатки независимых СМИ. Наконец, из последнего, они никак не отреагировали на жестокое подавление акций протеста, связанных с освобождением, в результате антитеррористических мероприятий ВС Азербайджана Ханкенди, Ходжалы, Ходжавенда.

Перечислять примеры того, как в РА подавляется инакомыслие, преследуются политические оппоненты режима Никола Пашиняна, можно очень долго. Но от количества обоснованных аргументов не изменится суть сказанного. Она состоит в том, что есть внешние силы, готовые вытягивать Армению из любого болота, наделять ее любыми, несуществующими достоинствами, не видя очевидных и бесспорных ее провалов, преступлений. Это и есть пресловутые двойные стандарты. Видя очередной пример которых, в Азербайджане уже не удивляются. Просто фиксируют и продолжают усиливать свои позиции в регионе и мире.