Армения - страна неадекватов: Самвелу Бабаяну пора в гости к Давиду Бабаяну?

Автор: Акпер Гасанов

Если бы проводился чемпионат мира по неадекватности, то сборная Армении была бы постоянным фаворитом этого первенства. Вся новейшая история этой страны - тому яркое доказательство. Вместо выстраивания мирных, добрососедских и взаимовыгодных отношений с Азербайджаном они выбрали путь территориальных претензий, военной агрессии, оккупации, игнорирования международного права и самоизоляции.

Прошло три десятка лет и что мы видим? Азербайджан восстановил свои суверенитет, территориальную целостность, флаг нашей страны реет над всем Карабахским экономическим регионом. В воскресенье, 15 октября, Президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял его на территории Сарсангского водохранилища, в городе Агдере, в поселке Аскеран, в городах Ходжавенд и Ходжалы.

Да, в том самом городе Ходжалы, где армянскими головорезами был совершен геноцид мирного азербайджанского населения. И еще предстоит завершить процесс привлечения к уголовной ответственности всех виновных в этом чудовищном преступлении.

Но уже сейчас можно говорить о том, что Азербайджан добился торжества справедливости. И то, что в Баку доставлены Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Араик Арутюнян, Рубен Варданян и иные клоуны, именовавшие себя руководителями карабахской хунты, - еще одно тому доказательство. При этом, Азербайджан усиливается экономически, политически, с военной точки зрения, продвигая грандиозные проекты, которые принесут пользу не только Южному Кавказу, но и всему миру.

Вовсю идет процесс восстановления освобожденных в результате 44-дневной войны территорий. Очищаются от мин дороги, строятся магистрали, объекты жилищного строительства и инфраструктуры. Азербайджанцы возвращаются в свои дома, на родную землю. В Шуше проводятся музыкальные фестивали и иные международные форумы. Лачин все больше обретает вид будущего туристического центра региона.

Одним словом, имеет место повсеместное развитие, процветание. И вот, на фоне всего происходящего, мы слышим писк очередного армянского неадеквата. Напомнить о себе решил военный преступник Самвел Бабаян, который каким-то чудом умудрился улизнуть из Ханкенди в Ереван, пока что избежав той участи, которую заслуживает - соседства по камере с уже доставленными в Баку членами карабахской хунты.

Решил Бабаян назначить самого себя переговорщиком с Баку. Причем, азербайджанская сторона ни разу не изъявляла готовность удовлетворить желания Бабаяна. Он просто сам себе что-то придумал и теперь активно пытается выдать собственную фантазию за свершившийся факт. Такая прыть Самвела поразила даже армянских журналистов, также активно интересующихся тем, как ему удалось прошмыгнуть из Карабаха в РА.

Бабаян принялся им что-то длинно и путано объяснять, в итоге ожидаемо заблудившись в трех соснах. Говоря конкретнее, на вопрос, почему Азербайджан должен вести переговоры с Бабаяном, если даже он не хочет вести переговоры с Арменией, Бабаян ответил, что Азербайджан не хочет обсуждать свои внутренние проблемы с Арменией.

Да, Азербайджан справедливо считает все, что связано с Карабахским экономическим регионом, своим внутренним делом. Но с чего Самвел Бабаян взял, что свое внутреннее дело официальный Баку собирается обсуждать с ним?! Допускать такую мысль, учитывая преступное, кровавое прошлое Бабаяна - значит демонстрировать амбиции фаворита в пока еще не состоявшемся первенстве мира по неадекватности.

Но Самвел пошел еще дальше. Он по прежнему использует в своей речи термин "арцах", который является, максимум, застольным тостом для армян. В реальности, никогда и никто такой термин не использовал, а сейчас, после того, как флаг Азербайджана реет над Ханкенди, использовать данный термин может только неизлечимый армянский балабол.

Коим Самвел Бабаян, помимо статуса военного преступника, себя проявил. И венцом его неадекватности стала фраза о том, что выехавшие из Карабахского региона Азербайджана армяне не вернутся в места своего незаконного проживания, если Азербайджан не предоставит им особый статус. То есть, Самвел пытается пугать нас тем, что в Ханкенди, Ходжалы, Ходжавенде, Аскеране не будет десятков тысяч носителей паспортов Армении. Кто он после сказанного?!

Нет, вот реально, как оценивать слова этого шута? У меня просто закончились цензурные слова. Ведь, совершенно очевидно, что Армения и ее покровители упустили время, когда Азербайджан предлагал им мирное решение карабахского вопроса, с предоставлением высокого статуса. Потом была война, были жертвы, погибли тысячи наших шехидов. И сейчас озвучивать то, что озвучивает Бабаян, - выставлять себя на смех.

Впрочем, не только Самвел, но и иные армянские клоуны, амбициозно именующие себя политиками, ничем иным, кроме бравирования неадекватностью, привлечь к себе внимания не в состоянии. Каково будущее страны, кишащей таким количеством неадекватов? Вопрос риторический. Что до статуса, то впору думать о смене такового для самого Бабаяна. С балабола, которому пьянящий воздух свободы вскружил голову, то соседа по камере с тем же Давидом Бабаяном, который активно интересуется библиотекой в бакинском СИЗО.