Банальность зла. Вагиф Хачатурян на скамье подсудимых: моральный коллапс в Армении

Автор: Акпер Гасанов

За годы существования армяно-азербайджанского конфликта в Азербайджане, казалось бы, должны привыкнуть к поразительным, с точки зрения демонстративного отстранения от общепринятых норм морали, нравственности и здравого смысла заявлениям, звучащим из Армении. Но в том-то и дело, что в реальности каждый раз, снова и снова хватаешься за голову от примеров горделивой безнравственности, что давно и навсегда вошла в моду в соседней стране.

На сей раз образец такого зашкаливающего аморализма был продемонстрирован омбудсменом Армении Анаит Манасян. Сразу замечу, что ранее эта дама занимала пост заместителя генпрокурора Армении. Свой нынешний пост она заняла после того, как были досрочно прекращены полномочия омбудсмена Армении Кристине Григорян. В итоге, после долгих поисков, правящая в РА партия "Гражданский договор" остановила выбор на А.Манасян.

Стремясь оправдать высокое доверие лично премьер-министра РА Никола Пашиняна, эта дама регулярно демонстрирует неизлечимую азербайджанофобию. Так произошло и на сей раз, когда она решила обратить внимание на проходящий в Баку суд над Вагифом Хачатуряном. Армянский омбудсмен упорно называет Хачатуряна "похищенным", хотя в реальности он был задержан, как предполагаемый преступник, когда пытался улизнуть из Ханкенди в Армению.

"Грубые нарушения его фундаментальных прав продолжаются. Международные правозащитные организации должны отреагировать", - написала Манасян в своем микроблоге в Х. Поразительно, с какой уверенностью она утверждает, что международные правозащитные должны что-то вякнуть по этому поводу. Не "могли бы", а именно "должны". Звучит так, будто кто-то уверил Анаит в том, что этим организациям уже заплачено и их "возмущение" скоро прозвучит, согласно заранее оговоренному тарифу.

В целом же, поражает наглость дамы, которая наверняка хорошо знакома с делом Вагифа Хачатуряна. Напомню, что следствием было установлено- 21 декабря 1991 года уроженец села Бадара Аскеранского района, проживавший в этом селе, Хачатурян Вагиф Черкезович, 1955 года рождения, совместно с другими лицами армянской национальности с применением различного оружия, в том числе огнестрельного оружия и боевых пехотных машин, совершили вооруженное нападение на село Мешали, в ходе которого были убиты 25 лиц азербайджанской национальности, 14 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести, а 358 человек были насильственно выселены из мест их законного проживания.

Есть свидетельство бывшего директора сельской школы Мешали Алыша Алышова. Он рассказал, что утром 23 декабря 1991 года армянские солдаты атаковали село, обстреляв его с трех направлений. Он вспоминал и о том, что армянские боевики с особой жестокостью убивали ни в чем не повинных мирных жителей, устроили резню стариков, женщин и детей, а главное- одним из лидеров армянской вооруженной группировки был Вагиф Хачатурян.

По воспоминаниям А.Алышова, Вагиф Хачатурян был и убийцей, и грабителем. Он врывался в дома убитых жителей и присваивал деньги, драгоценности и другие предметы обихода. Тогда он взял с собой в заложники одного из жителей деревни. Есть также свидетельство Сабира Гасымова, Замина Алиева. Последний поведал страшную историю о том, что троих членов семьи армяне сожгли заживо.

Младший же брат З.Алиева, Барат, был ранен и взят в заложники Вагифом Хачатуряном. И таких свидетельств- пруд пруди. Сегодня, в зал, где шел суд над В.Хачатуряном, пришли и те, кто лично видел его преступления. И все видели, что этот человек, убивавший азербайджанцев, подвергавший их пыткам, трусливо расплакался в суде!

Это было косвенное признание им своей вины. Но поди и объясни армянскому омбудсмену, что собрана уже такая солидная база преступлений В.Хачатуряна, что никто и никогда не сможет требовать его освобождения. Я же, видя все происходящее, хочу напомнить про суд над Адольфом Эйхманом, которого именовали "архитектором Холокоста".

С декабря 1939 года в должности начальника отдела IV D 4, затем IV B 4 ("отдел Эйхмана" или "еврейский отдел") Главного управления имперской безопасности непосредственно отвечал за преследование, изгнание и депортацию евреев и тем самым за "окончательное решение еврейского вопроса", следствием чего стала гибель до 6 млн человек. После войны скрылся от правосудия в Аргентине. В мае 1960 года агенты израильской разведки "Моссад" похитили Эйхмана и вывезли в Израиль, где он был казнён по приговору суда.

Ханна Арендт, которая освещала процесс "над архитектором Холокоста", впоследствие автором известной цитаты - "Банальность зла. Эйхман в Иерусалиме". Арендт пришла к выводу, что в условиях "морального коллапса целой нации" виновниками и участниками массовых убийств оказываются не только "сверхзлодеи", но и самые обыкновенные, заурядные люди. Эйхман не был основным идеологом Холокоста. Он был недалёким, исполнительным и зацикленным на своей карьере винтиком тоталитарной машины. Ровно таким же винтиком в армянской машине преступлений против Азербайджана и азербайджанцев был Вагиф Хачатурян- жалкий, слабый, трусливый персонаж. И судить, по большому счету, нужно не только его, но и идеологов армянских преступлений. Которые случились по причине морального коллапса целой нации.