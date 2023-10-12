Басни Пьера д’Аргена в Международном суде: армяне доверились прохиндею

Автор: Акпер Гасанов

О том, что классиков мировой литературы нужно не только почитать, но почитывать, справедливо писалось не раз, в том числе и автором этих строк. В очередной же раз эта аксиома вспомнилась мне после прочтения того, что умудрился наговорить профессор Пьер д'Арген, представляющий Армению на слушании по обращению Армении против Азербайджана в Международном суде правосудия.

По его словам, "басни" Азербайджана о добровольном выезде армян просто смешны. Смеяться, как писал классик, право не смешно. Но только над тем, уточнял он, что кажется смешно. В данном случае, смеяться нужно над Пьером д'Аргеном. Впрочем, и над армянской стороной, которая доверила свою судьбу такому прохиндею, которому, уж коли он решил предстать в облике ценителя басен, напомню одну из них.

Ее автором является Лафонтен и называется она "Петух и жемчужное зерно". В ней рассказывается о том, что произошло с петухом, когда он, разгребая навозную кучу, обнаружил жемчужное зерно.

"Невежды судят точно так: в чем толку не поймут, то всё у них пустяк.", - говорится в финале басни.

Вот уж действительно, поразительно точное попадание в образ лафонтеновского петуха получилось у Пьера д'Аргена.

Да, мне могут возразить, что история еще не знала примеров того, чтобы петух был избран профессором и представлял какую-либо страну в суде, но чудеса случаются, как видим. И вот это "чудо в мантии" начало свой рассказа с сетования на то, что обвинил Азербайджан в агрессии. Против кого? На какую страну напал Азербайджан? Со слов этого мсье получается, что Азербайджан напал... сам на себя.

Уже нелепо. Но это была всего лишь разминка со стороны персонажа, спутавшего цирковую арену и статус клоуна со статусом человека, которому дали возможность выступать в суде. В итоге, он возмутился еще и тем, что Азербайджан заявил о восстановлении своей территориальной целостности. Что не так? Наши земли более четверти века были под армянской оккупацией. Это факт, признанный всеми странами мира и всеми международными организациями, включая ООН.

Плюс, совсем недавно, в испанской Гранаде, премьер-министр РА Никол Пашинян письменно признал территориальную целостность Азербайджана, включая Карабахский экономический регион и анклавы.

Непонятно, чем в таком случае недоволен профессор, смахивающий на лафонтеновского петуха? Неужели Азербайджан, по его мнению, должен был скрывать от мира правду о своей великой, исторической победе?!

Далее он перешел уже к примитивной лжи. Пьер д'Арген утверждает, что в то время, когда армянское население покидало Карабахский экономический регион нашей страны, Президент Азербайджана Ильхам Алиев возвестил о программе "Великое возвращение". Эту его ложь легко и просто может опровергнуть любой, имеющий доступ к интернету. Неужели любитель басен и на это не способен?!

В любом случае напомню, что еще в июле текущего года, в ходе заседании коллегии Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана, посвященном итогам шести месяцев этого года и предстоящим задачам, была озвучена цифра - около тысячи человек в Азербайджане были переселены в Карабах и Восточный Зангезур в рамках программы "Великое возвращение".

Это было сделано в рамках утвержденной Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым "I госпрограммы Великого возвращения на освобожденные территории Азербайджана". Первая программа рассчитана на 2022-2026 годы. То есть, она была утверждена после 44-дневной войны, но намного ранее проведенной Азербайджаном антитеррористических мероприятий.

Вот вам и доказательство лжи со стороны Пьера д'Аргена.

А есть еще и пример его шокирующей глупости. Он возмущается тем, что флаг Азербайджана вывешен на самом известном памятнике "Степанакерта"". Явно видно, что человек даже не потрудился изучить суть вопроса, который обсуждает. В противном случае, он бы знал, что никакого "Степанакерта" на всем миром, и даже РА, признанной территории просто нет. Есть Ханкенди.

Интересно, знает ли вообще этот мсье о том, кто такой был Степан Шаумян? В курсе ли он, не Шаумян, а д'Арген, что СССР канул в Лету более трех десятков лет назад и что во многих странах давно уже проводится декоммунизация? Видимо, он настолько увлекся любованием собственной персоной, что упустил столь важные моменты. А еще, что самое важное, он упустил нить разума.

Удивляться тому, что в освобожденном после трех с лишним десятков лет армянской оккупации вывешен азербайджанский флаг - это расписаться в неизлечимом слабоумии. Нет, я вполне допускаю, что у себя на балконе этот профессор может вывесить хоть свои трусы, поднимая их каждое утро под гимн своего государства. Может он предложить и армянской стороне поднимать вместо флага его, д'Аргена, панталоны. Но это уже будет личное дело этого персонажа и РА. А на территории Азербайджана, в каждом уголке нашей страны, висит флаг наш священный триколор. И попытки удивляться этому сродни копанию лафонтеновского в навозной куче.