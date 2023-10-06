Выстрел себе в ногу: Армения выбрала путь дальнейшей самоизоляции

Автор: Акпер Гасанов

В Зангилане, вблизи посёлка и пограничной заставы Агбенд, состоялась церемония закладки фундамента автомобильного моста между Азербайджаном и Ираном. В мероприятии приняли участие вице-премьер, сопредседатель Госкомиссии по сотрудничеству в экономической, торговой и гуманитарной сферах между Азербайджаном и Ираном Шахин Мустафаев и министр дорог и градостроительства Ирана, сопредседатель Комиссии со стороны Ирана Мехрдад Базрпаш.

Новый мост станет частью коммуникаций между основной территории Азербайджана и Нахчываном с последующим выходом на Турцию. Армения снова осталась в стороне от проекта мирового масштаба, который мог бы вывести ее из самоизоляции. Именно самоизоляции, ибо в самом начале армяно-азербайджанского конфликта в Ереване выбрали тактику блокирования коммуникаций и железнодорожной блокады Нахчывана.

После свержения Сержа Саргсяна и всего "карабахского клана" в РА, появилась надежда на то, что новое руководство этой страны займет здравую позицию по карабахскому вопросу, трезво оценит всю ситуацию в регионе. Этого не произошло. Никол Пашинян сделал все, дабы новая война стала неизбежной. Он ее спровоцировал своими заявлениями и действиями.

И что в итоге? Азербайджан одержал историческую победу в 44-дневной войне. Армия страны-оккупанта была повержена и унижена, Азербайджан вернул себе практически все ранее оккупированные территории. После чего было подписано трехстороннее заявление от 1- ноября 2020 года. И я хочу сейчас напомнить один из его пунктов. Это очень важно для понимания всей картины в целом.

В этом пункте говорилось, что разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Республика Армения обеспечивает транспортное сообщение гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях.

Так вот его Армения так и не выполнила. Об этом, кстати, не мешало бы вспомнить всем тем, кто сейчас бьет себя тапками в грудь, стараясь представить РА едва ли не в качестве жертвы. Им всем сейчас нужно будет признать простую и бесспорную вещь - Армения сама лишила себя огромных политических и финансовых дивидендов, наивно веря в то, что весь регион будет ждать ее согласия на подключение к важному региональному проекту.

"Баку допускает открытие Зангезурского коридора даже в том случае, если Ереван не станет принимать участие в процессе, согласованном еще в 2020 году", заявил в начале сентября, в интервью агентству Azertag министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. По словам дипломата, если Армения все же откажется от работы на этом направлении, то упустит возможность поправить собственную экономику.

"Азербайджан же продолжит работу в этом направлении, имея план Б. И для нас проект будет осуществлен даже без участия Армении, но в таком случае она просто выпадет из числа выгодополучателей, - сказал Байрамов. Он также отметил, что Зангезурский коридор является важным элементом местной логистической системы. Этого в Ереване предпочли не слышать.

Там остались глухи к тому, что на прошедшем в Душанбе саммите глав государств Центральной Азии была принята резолюция о присоединению этих стран к проекту "Срединный коридор" доставку товаров через Южный Кавказ до стран Европы. Там предпочли в упор не видеть того, что завершается создание на Южном Кавказе логистического маршрута Восток-Запад-Восток, совместно с Грузией и Турцией, что увеличивает возможности портов и пропускные способности железных и автомобильных дорог.

В Армении также не захотели узреть информации о том, что шведская компания "Maersk", являющаяся самой крупной в мире по перевозке контейнеров выбрал маршрут "Срединного коридора" доставки товаров из Китая в Европу и обратно через Азербайджан и Грузию. Наконец, в Ереване предпочли не замечать стремительного изменения характера азербайджано-иранских отношений.

Наоборот, в Армении снова сделали ошибку, поставив на сотрудничество со странами, которые находятся вдалеке от Южного Кавказа, но мечтают сюда проникнуть, используя РА, как инструментарий. И в Иране это увидели. Там сделали выводы из действий Армении, которая заигрывает с Францией и США, игнорируя интересы Тегерана и, по сути, действуя вопреки им.

В итоге случилось то, что случилось. Азербайджан, Иран, Турция, целый ряд иных стран будут развивать сотрудничество, получать огромные прибыли. А РА останется в самоизоляции. Пройдут годы, возможно десятилетия и граждане Армении будут кусать локти, сетовать на судьбу, искать виновных в разных странах мира и, возможно, даже на других планетах. При этом, найдутся единицы тех, кто будет честен перед собой и армянским обществом и произнесет простой и очевидное: "Мы сами упустили исторический шанс". Впрочем, даже их признания уже ничего не изменят для Армении.