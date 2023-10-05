Всеармянский "спиритический сеанс": анекдотические "герои" побежденной страны

Автор: Акпер Гасанов

Армянский разоблачитель армянских же народных мифов Филипп Экозьянц называет подобные шоу "спиритическими сеансами". Нужны они армянскому народу, пребывающему в шоке от скорости, с которой лопнули сразу два его десятилетиями надуваемых пузыря ("миацум" и "арцах"), для того, чтобы позор их не так тяжело переживать было. Признавать виновными самих себя в том что случилось как-то не комильфо.

И вот, как грибы после дождя, рождаются новые армянские сказки и звезды "спиритических сеансов". Таковыми объявляются все, кто пообещает скорый "реванш", включающий не только "возврат" всех освобожденных территорий Азербайджана, но и захват новых земель - от Гянджи до Баку, включая Нахчыван. Впрочем, есть уже и обещающие захватить земли Турции, Грузии, России, Украины.

Также, некий флер "героизма" пытаются придать и массовому бегству карабахских армян из Ханкенди и окрестностей. Уже слышны сказки бежавших о том, что они "бежали, но мужественно". Те, кто рассказывал азербайджанским журналистам о вежливом к ним обращении и отъезде по собственной инициативе, теперь оправдываются перед соплеменниками рассказами о том, что заявления они эти делали чуть не находясь под дулами танков всех армий мира.

На этом фоне неудивительно, что армянское мифотворчество родило нового "героя" в лице 12-летнего Карена, который "провел 40 часов за рулем и вывез всю свою семью из Карабаха". О том, что 12-летнего ребенка нельзя сажать за руль авто, авторы этого мифа не задумались. Как и о том, что возник простой вопрос - куда смылся отец мальчика? Неужели улизнул в РА до начала антитеррористических мероприятий в Карабахском экономическом регионе нашей страны?!

Слушая все это даже как-то удивляешься тому, что до сих пор не появился еще какой-нибудь шестимесячный Ашот, который прошагал весь этот путь пешком, неся на плечах всех родных и близких. Впрочем, эту нишу решил заполнить бывший начальник военной разведки Генштаба ВС Армении, экс-министр обороны республики Аршак Карапетян. Накануне, 4 октября, он объявил о начале политической деятельности и создании движения по "освобождению страны от внутренних и внешних врагов".

Заявка, что и говорить, могучая, замах широкий. Осталось только понять, сразу ли этот Аршак будет очищать Армению от внутренних и внешних врагов, одним махов, как портняжка из известной немецкой сказки, или же все-таки отделит мух от котлет? Не было в этом вопросе конкретики. Экс-глава военного ведомства РА лишь пообещал создать надëжную и безопасную систему госуправления, которая позволит сохранить государственность Армении и обеспечить дальнейшее развитие республики. По его словам, в серьëзности его намерений граждане "очень скоро убедятся".

В общем, классическое "мамой клянусь", но в новой обработке. При этом, данный армянский "обещалкин" решил оперативно создать себе "героический облик". Обратившись к своему увольнению, Карапетян заявил, что это случилось потому, что он "не принял ультиматум, предъявленный ВС Азербайджана, отдал приказ открывать огонь в случае нарушения государственной границы Армении".

А вот это уже был анекдот! Даше более смешной, чем про 12-летнего Карена, который 40 часов провел за "баранкой", бороздя дорогу из Ханкенди в Армению! Реальность же такова, что Карапетян пробыл на посту главы МО РА всего год. Он был освобождён от должности в ноябре 2021 года. Его, по сути, торжественно назначили "козлом отпущения" за все провальные провокации армянской стороны, что имели место в то время.

К примеру, в полдень 9 ноября 2021 года около 60 военнослужащих Вооруженных сил Армении на двух военных грузовиках, передвигаясь в направлении озера Гарагель Лачинского района, расположились на дороге, ведущей к позициям азербайджанской армии. С целью создания преднамеренного военного противостояния армянская сторона, используя металлические конструкции, перекрыла азербайджанским военным путь к позициям на этом участке границы и попыталась укрепиться на территории.

Подразделения азербайджанской армии, дислоцированные на этом направлении, в кратчайшие сроки провели неотложные мероприятия, сосредоточив на этой территории дополнительный личный состав и боевую технику. В результате предпринятых мер около 60 армянских военнослужащих были взяты в окружение, все их действия были ограничены.

Проще говоря, их разоружили. И это был очень унизительный факт. Да, учитывая просьбу российской стороны, азербайджанские военные создали условия для их возвращения. Но, такое возвращение было сродни поражению в очередном бою. Собственно, это и был бой, но бескровный и закончившийся очередным позором для армянской военщины.

Одного этого фиаско было достаточно, чтобы снять Карапетяна с должности главы МО. Но в том все и дело, что 13 ноября 2921 года ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском районе, а 14 ноября получили очень жесткий ответ на подготовку ВС Армении к очередной провокации в направлении Лачинского района.

Наконец, в ночь на 15 ноября подразделения Вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Юхары Шорджа Басаркечарского района подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии, дислоцированные в направлении населенных пунктов Зейлик и Йеллиджа Кельбаджарского района. Все эти провокации были пресечены.

Наша армия взяла под контроль посты армян, враг снова бежал, едва заметив группу азербайджанских военнослужащих, выдвигавшихся к опорной точке. Да, армянские солдаты и офицеры бросили свои продовольственные запасы, свой автомобиль марки УАЗ и отчаянно бежали со своих позиций. "Тактика" ведения боевых действий, продемонстрированная армянской стороной, в ходе 44-дневной войны, когда с поля боя бежало свыше 11.000 военнослужащих ВС РА, тогда снова нашла свое применение.

Ясное дело, что после таких провалов Карапетян просто не мог оставаться главой МО РА. И вот сейчас, спустя почти два года после своего увольнения, Аршак решил принять участие в общенациональном армянском "спиритическом сеансе", позиционируя в роли "героя многих прошлых войн" и "спасителя Армении". Впрочем, если мировое армянство готово назвать своим голосом , предметом гордости и рупором Ким Кардашьян, уже ничему удивляться не приходится.