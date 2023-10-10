Баку предлагает мир, Ереван тиражирует ложь: как быть?

Автор: Акпер Гасанов

"Азербайджан всегда был сторонником мира и автором мирных инициатив в регионе", об этом сегодня заявил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев. Это было четкое, конкретное, аргументированное заявление. Глава нашего государства указал на то, каким должен быть мир между странами региона Южного Кавказа. Это была формула, которая не может не быть понятной для тех, кто хочет достичь стабильного мира в регионе.

"Исходя из принципа решения региональных вопросов с непосредственным участием стран региона, Азербайджан выдвинул формат сотрудничества 3+3. В настоящее время созданы исторические условия для нормализации армяно-азербайджанских отношений, подписания мирного договора и превращения региона Южного Кавказа в пространство мира и сотрудничества", - сказал Президент Азербайджана. Официальный Баку в очередной раз демонстрирует готовность к конкретным шагам на пути к миру.

Заявление на сей счет сделал и министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер. Он отметил, что сейчас открылась новая возможность для установления устойчивого мира между Азербайджаном и Арменией: "Мы ждем от Армении осознания этого и действий. Надеемся, что всесторонняя нормализация во имя стабильности и благополучия региона будет достигнута как можно скорее".

Действительно, мяч ныне, говоря футбольным языком, на стороне Армении. Но, к сожалению, в последнее время мы слышим от ее представителей исключительно неуместные, реваншистского, манипулятивного и просто лживого характера речи. Официальный Ереван продолжает нести ахинею про "этнические чистки" в Карабахском экономическом регионе нашей страны, голословно обвиняя Азербайджан в том, чего не было.

Вот и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, в сегодняшнем телефонном разговоре с министром иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании Джеймсом Клеверли позволил себе наглую ложь. Он заявил, что "Армения многократно, в том числе в период незаконного блокирования Лачинского коридора на протяжении 9 месяцев, предупреждала об очевидном намерении Азербайджана подвергнуть Нагорный Карабах этнической чистке".

В реальности, все те же 9 месяцев Азербайджан требовал прекращения провокаций, начиная от неуместной и лживой риторики, включая финансирование со стороны РА незаконных армянских вооруженных формирований, и заканчивая установкой мин, на которых продолжают подрываться азербайджанские военнослужащие и мирные гражданы нашей страны.

Отмотав ленту событий еще дальше, мы можем напомнить Мирзояну, как сильно изменились взгляды премьер-министра РА Никола Пашиняна на существующие реалии. Было время, когда Никол Воваевич сотрясал центральную площадь Еревана криком о том, что "Карабах-это Армения и точка". Позже, уже в ходе 44-дневной войны, Пашинян дал приказ подвергать ракетному обстрелу мирные азербайджанские города- Гянджу, Барду, Мингечаур.

В результате этих обстрелов погибли старики, женщины, дети. Но это не повлияло на итог 44-дневной войны. Азербайджан одержал историческую победу, которая и привела к трансформации взглядов Пашиняна. Который вначале подписал трехстороннее заявление, что было актом о капитуляции, а потом раз за разом, сначала устно, а недавно и письменно признавал территориальную целостность Азербайджана, включая Карабахский экономический регион и анклавы.

При этом, 8 азербайджанских сел все еще находятся под армянской оккупацией. Несмотря на все это, невзирая на непрекращающуюся кампанию тиражирования лжи со стороны официального Еревана, Азербайджан снова предлагает долгосрочный, официально закрепленный мир. Четко указывая на то, каким он может быть. А также , до недавнего времени, предлагая Армении присоединится к грандиозным региональным проектам.

В Ереване не прислушались к советам Баку. В итоге, достигнута договоренность о строительстве автомобильной и железной дороги в Нахчыван через территорию Ирана. Армения снова осталась в стороне от регионального развития, самостоятельно выбрав путь самоизоляции. Последствия этой ошибки там поймут, как это не раз бывало, через многие годы. Но будет уже поздно.

Остается надеяться на то, что в РА в конечном счете все-же поняли ошибочность игнорирования все новых и новых предложений Азербайджана об установлении мира. Увы, пока мы не увидели шагов к нему со стороны официального Еревана. Наоборот, мы видим голословные обвинения в адрес нашей страны. А это - не та почва, на которой может вырасти дерево мира.