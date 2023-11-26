https://news.day.az/politics/1617306.html Абдоллахиан встретился с послами своей страны в Азербайджане и Армении
Абдоллахиан встретился с послами своей страны в Азербайджане и Армении
Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан встретился с послом своей страны в Азербайджане Сеидом Аббасом Мусави и послом в Армении Мехди Субхани.
Об этом говорится в сообщении Абдоллахиана на странице в X, передает Day.Az.
На встрече обсуждалась ситуация на Южном Кавказе.
Было отмечено, что Иран прилагает усилия для развития отношений с Азербайджаном и Арменией.
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