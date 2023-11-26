Абдоллахиан встретился с послами своей страны в Азербайджане и Армении

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан встретился с послом своей страны в Азербайджане Сеидом Аббасом Мусави и послом в Армении Мехди Субхани.

Об этом говорится в сообщении Абдоллахиана на странице в X, передает Day.Az.

На встрече обсуждалась ситуация на Южном Кавказе.

Было отмечено, что Иран прилагает усилия для развития отношений с Азербайджаном и Арменией.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!