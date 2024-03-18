Учитывая напряженность в нашем регионе, к планам Армении вступить в Евросоюз стоит отнестись серьезно. Прежде чем заговаривать о заявке в ЕС, Ереван, скорее всего, получил гарантии от европейских покровителей. Если говорить о том, насколько они реальны, стоит обратить внимание на последовательность действий Европы.

Об этом сказал в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса Новруз Аслан.

Недавно Грузия, спустя годы ожидания, наконец, получила статус кандидата. После этого я ожидал, что теперь заявить о желании вступления в ЕС должна Армения. Так и получилось. Налицо система. Происходит процесс отрыва Южного Кавказа от зоны влияния и интересов России, и делается это посредством Армении. Ереван после Второй карабахской войны заговорил о выходе из ОДКБ, сейчас поднимается вопрос вывода российских пограничников из аэропорта Звартноц. Тема 102-й базы и сил ФСБ на армянских границах с Турцией и Ираном пока не поднимается, но все впереди. Сегодняшняя риторика - предвестница того, чего стоит ожидать в дальнейшем. Само собой, что, пожелав вступить в Евросоюз, Армения должна будет покинуть ОДКБ, ЕАЭС и СНГ.

Курс на принятие двух южно-кавказских стран в Евросоюз исходит не из большого желания видеть Грузию и Армению в составе ЕС. Это исходит из желания выдавить российские интересы из региона, а также изолировать Азербайджан, вынудив его отказаться от многовекторности во внешней политике. Нейтральный статус Азербайджана в данной ситуации многих не устраивает. Во исполнение этих планов Запад подталкивает Грузию к сближению с Ереваном с дальнейшим нивелированием азербайджанских интересов в этой стране. Наша страна занимает специфическое положение. Она нейтральна, не входит ни в какие блоки, проводит взвешенную и прагматичную политику. Поэтому Азербайджану никто не может диктовать, как диктуют Еревану. в то же время он поддерживает стратегические отношения с соседями. Сегодня Баку продвигает развитие и усиление тюркоязычного пространства. Не случайно Президент Ильхам Алиев заявил, что у Азербайджана есть только одна семья - Организация тюркских государств. Этим он четко обозначил приоритеты страны.

Таким образом, картина получается следующая. Запад в лице Евросоюза ведет активные переговоры с Грузией и Арменией, обещая им вступление в ЕС. Но для этого они должны выполнить следующие условия - выйти из зоны влияния России и из всех блоков с Москвой, открыть дорогу для ввода в регион международных сил. Это могут быть различные контингенты, которые в первое время будут вуалироваться под гуманитарные миссии. Первый шаг уже сделан - в Армении размещена на долгосрочной основе европейская наблюдательная миссия. В этом направлении Европа с Арменией действуют дружно и последовательно.

Есть ли шансы реального вступления Армении в ЕС? Есть. Однозначно, есть и какие-то гарантии со стороны Европы. А удастся ли всему этому осуществиться, зависит от России, от того, попытается ли она предотвратить такое невыгодное ей развитие событий. Мы не знаем, насколько серьезно настроена Москва. Я не исключаю определенных контактов между Россией и Францией, достижения ими договоренности о "соседстве" на Южном Кавказе. Также могу предположить, что может состояться "обмен" - Европа пойдет на уступки в украинском вопросе, а Москва добровольно "подвинется" на Кавказе. Подчеркну - это мое субъективное мнение.

Все понимают, что без согласия России Запад не сможет масштабно въехать в Армению. Все останется только на словах. Но так как наблюдательная миссия ЕС укоренилась и расширяется, можно предположить, что какой-то консенсус с Москвой имеет место.

В Армении сегодня эйфория. Но вступление в ЕС это не решение всех проблем. Есть определенные преференции, есть свобода передвижения в пределах организации, но я бы не сказал, что страны, вступившие в Евросоюз после распада СССР, сегодня как сыр в масле катаются или как-то гарантированно себя обезопасили. Необходимо помнить, что ЕС это не военный блок, не организация по безопасности, это скорее экономический союз. И каждый новый член из числа неразвиты и имеющих территориальные проблемы стран - это дополнительный камень на шее отцов-основателей Европейского Союза. У той же Германии достаточно сегодня собственных проблем, но как крупнейшая экономика ЕС она будет обязана заниматься и кризисами в новоиспеченных адептах евроинтеграции. Если военный конфликт в Украине затянется, то получившие долгожданное кандидатство страны будут ждать полноценного вступления еще двадцать лет.

Перспектива вступления в ЕС это сладкий пряник, подброшенный Еревану. До вступления стран Южного Кавказа и прочих претендентов в ЕС много чего еще может произойти, начертанные на бумаге планы могут коренным образом измениться, и в силу вступят реалии, которые и определяют будущее.

Армения сейчас находится в эйфории от такого повышенного внимания запада. Но дисбаланс между надеждами и реалиями не обещает ничего хорошего. А вот что реально для Южного Кавказа - это рост напряженности, который, несомненно, последует за всеми этими процессами.

Азербайджан видит будущее Южного Кавказа в контексте трех региональных государств. Этим была обоснована инициатива относительно формата "3+3". Сейчас эту инициативу стараются перечеркнуть, причем, очень грубым образом. Нечистоплотная дипломатия приведет к эскалации, к росту недоверия. Баку все это осознает и, я уверен, предпримет соответствующие шаги. Думаю, рядом с нами будет и Турция. В любом случае, Баку и Анкара постараются не допустить, чтобы в регионе восторжествовала политика "разделяй и властвуй".

Азербайджан действует абсолютно правильно. В отношениях с той же Европой переговоры о партнерстве идут уже многие годы. Не о членстве, а о двустороннем партнерстве. Президент Ильхам Алиев не раз подчеркивал, что Азербайджан рассматривает платформу Восточного партнерства не как сотрудничество между странами-членами, а как дополнительную возможность для укрепления сотрудничества с ЕС. К сожалению, несправедливое и часто даже непорядочное отношение к нашей стране и ее интересам привели к тому, что сегодня этот процесс практически остановился. Каждый шаг Азербайджана искажается в кривом зеркале "западных демократий". Нам не раз приходилось видеть, что обнаруживается внутри этой красивой упаковки. И это не то, что ожидал увидеть Азербайджан.

Азербайджану есть, что противопоставить нечистоплотности некоторых стран, лоббирующих в Европе интересы Армении. Как говори один из давних премьер-министров Великобритании, "у нас нет вечных союзников и у нас нет постоянных врагов, у нас есть вечные интересы". Интересы сегодняшней Европы находятся не в Армении, как бы она ей не покровительствовала. Прошедшее в начале марта в Баку заседание Консультативного совета по Южному газовому коридору это отчетливо продемонстрировало. Несмотря на заявления и резолюции. Евросоюз не собирается отказываться от взаимодействия с Баку, а, наоборот, наращивает его. Считаю это следствием выверенной и прагматичной политики Президента. Все действия Баку носят системный характер, нет никаких непропорциональных шагов. Азербайджан не делает лишних движений и действует тогда, когда это необходимо. Мы будем продолжать ту же политику. Нам ошибаться нельзя.

Хотел бы напоследок коротко затронуть один момент. Меня озадачивает излишне терпеливое отношение Ирана к проникновению в регион внерегиональных стран и сил. В свое время иранская сторона активно обвиняла Азербайджан в размещении на границе некой шпионской аппаратуры и чуть ли не размещении на наших южных границах "израильских баз". Хотя в Тегеране не могли не знать официальной позиции нашей страны. Еще в 2014 году на сессии Генассамблеи ООН Президент Ильхам Алиев заявил, что территория Азербайджана не может быть использована против кого-то из его соседей. Это было заявление политика, не бросающегося словами и обещаниями.

Тем временем в Армении наращивают свое присутствие страны-члены НАТО. И делается это открыто. Тегеран делает Еревану какие-то намеки, но очень тонкие, не ультимативные, какие делались в адрес Баку. Между тем, вступление Армении в ЕС неизбежно повлечет за собой и военную составляющую, потому что сегодня уже предметно обсуждается необходимость создания Евросоюзом вооруженных сил. И не далек тот день, когда гражданская миссия ЕС в Армении трансформируется в военное присутствие запада. В Иране должны понимать, что Армения позволит то, чего не позволял Азербайджан - использовать свою территорию для шпионажа и угроз против Исламской Республики.

Наверное, покровительствующая армянской стороне Франция не раскрыла подробностей Тегерану, с которым у Парижа вроде бы дружеские отношения.

Лейла Таривердиева