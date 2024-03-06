Боги Олимпа теряют лицо

Автор: Лейла Таривердиева

Говорят, что политика это очень грязное дело и в ней все методы хороши. Изобрели эту фразу, думается, те, кто хотели оправдать на столетия вперед собственную нечистоплотность. Между тем, политику можно делать и чистыми руками, не теряя человеческого лица и двигаясь честным путем. Да, честным путем идти можно - дойти трудно, но некоторым это все же удается. Например, Азербайджану. В своей внешней политике он действует честно и прозрачно, никого не предает и не продает, умеет держать слово и не строит козни за спиной партнеров. Так, оказывается, тоже можно развиваться и наращивать авторитет. Не обязательно быть Двуликим Янусом. Для маленького государства это сложно, но возможно, если у него есть стержень. У Азербайджана он есть.

Наша страна ожидает от других честного партнерства. Но не только. Есть вопросы, к которым Баку не терпит двойственного отношения. Без обид, но говорить в Баку одно, а в Ереване петь другие песни - это неудачный способ поддерживать хорошие отношения с Азербайджаном.

Азербайджан никому не навязывает своей позиции, не ждет объяснений в любви и разрыва отношений с Арменией. У нашей страны с ее друзьями и партнерами есть достаточно точек соприкосновения и взаимных интересов, чтобы эти отношения зависели от их взаимодействия с армянской стороной. Сотрудничество с Арменией, если оно не угрожает интересам и безопасности Азербайджана, нас не касается и не интересует. Но когда такая угроза имеет место, ситуация меняется. И пусть никто не удивляется реакции Баку. Он привык играть честно и требует такого же честного отношения.

В Армении на днях побывал министр обороны Греции Никос Дендиас. На проведенных встречах он много говорил о четырехстороннем сотрудничестве между Арменией, Грецией, Францией и Индией и новом импульсе в военно-техническом сотрудничестве с Ереваном. У кого Армения покупает вооружение и с кем кооперируется, это ее личное дело. И нас бы все это не интересовало, если бы данное сотрудничество не было направлено против Азербайджана и Турции. Квартет Армения-Греция-Франция-Индия не может остаться без нашего внимания, потому что милитаризация Армении преследует цель укрепить позиции антитурецкого лагеря. У Франции и Греции в этом деле имеется большой опыт, не доставало лишь плацдарма для организации антитурецкой "зарницы". Теперь он есть. Так антитурецкий лагерь рассчитывает убить сразу двух зайцев - держать под прицелом и Азербайджан. Заявления официальных лиц Греции только усиливают эти подозрения.

Находясь в Ереване, Никос Дендиас произнес странные слова: "Мы категорически против любых односторонних военных действий в этом регионе". Это надо понимать так: Греция и Ко намерены усилить ВС Армении, чтобы в следующий раз армяне смогли противостоять Азербайджанской армии. То есть боги Олимпа совсем не против войны, а, наоборот, очень даже за, просто хотят, чтобы в следующий раз армяне не были разгромлены на голову. Фактически организованный Францией квартет этим и занимается - готовит недальновидный Ереван к новой войне. После того, как Армения будет вооружена до зубов, ее сподвижники примут меры, чтобы война таки началась. Хаос в регионе нужен многим.

За годы оккупации Греция, как и Франция, приложила достаточно усилий, чтобы превратить сброд, именуемый ВС Армении, в настоящую армию. Греки начали тренировать армянских военных еще в 1996 году. С тех пор неоднократно заключались договора о военном сотрудничестве. Но, видимо, ничего из этого не помогло - ВС Армении как были просто сборищем вооруженных людей, так им и остались. Что показали и 44-дневная война, и ситуация на условной границе сегодня.

Но греки с французами не сдаются. Никол Пашинян никогда еще не был так популярен. Он, наверное, утомился от обнимашек с президентами и премьерами из проармянского лагеря. Однако пользы от этих визитов для Армении ноль. Каждый из них, наоборот, приближает ее к реализации целей, о которых мы сказали выше.

Много чего было сказано во время недавнего визита Никола Пашиняна в Афины, что не может быть отнесено к внутреннему делу двух стран. Их отношения, к сожалению, превращаются в наше дело. Что говорит Пашинян на такие встречах, хорошо известно и изучено. Важнее то, что было сказано премьер-министром Греции. Кириакос Мицотакис наговорил лишнего. Понятно желание угодить гостю, но интересы самой Греции находятся далеко не в Армении. Греция в современную эпоху не играет особой роли в мировой политике. Времена Гомера давно прошли, сегодня эта страна остается древним и интересным краем, но она так и не научилась выбирать себе друзей.

Господин Мицотакис заявил, что Греция всегда на стороне международного права, поддерживает пашиняновскую инициативу "Перекресток мира", "чтобы более широкий регион мог превратиться из театра конфликта в торговый центр, который соединит страны Черного моря, Персидского залива и Средиземного моря. Потому что, в конце концов, только общее процветание заставляет замолчать пушки, и только прогресс народов может сдержать планы авторитарных лидеров".

Мицотакиса заинтересовал инициированный Пашиняном "перекресток", который должен составить конкуренцию азербайджанским проектам и "сдерживать авторитарных лидеров". Очень интересное определение. Без уточнений, но Армению как "новую демократию" на Западе неустанно противопоставляют "авторитарному Азербайджану". И Афины, похоже, разделяют это мнение. Тогда возникает вполне резонный вопрос: не компрометируют ли древнегреческую демократию (кстати, это слово греческого происхождения) отношения с Азербайджаном?.. В мировой политике возможно всякое, но, как мы уже отметили, Азербайджан предпочитает честность и открытость в отношениях. И если уж Греция в компании с Францией и Кипром принимает Армению в игру, чтобы использовать ее против усиления позиций Баку, то азербайджанская сторона вряд ли будет руководствоваться фразой "ничего личного - просто бизнес".

Греции стоит знать, что в период конфликта Азербайджан не поддерживал никаких связей с Арменией, никаких, даже выгодных ему коммуникаций. То есть отношения с агрессором и оккупантом были на нуле. А что мы видим сегодня в многоликих отношениях того же Евросоюза к украинской войне? Все два года боевых действий Европа продолжает покупать российское топливо, идущее, что самое потрясающее, через территорию Украины. Только в 2025 году, как пишут СМИ, ЕС собирается отказаться полностью от российского газа, транспортируемого по украинской территории. То есть ЕС откажется от газа из России только после того, как решит свои проблемы, обзаведясь другими поставщиками. Потому что это... ну, это просто бизнес.

Азербайджану такие подходы чужды. И Греция ошибается, если думает, что активно поддерживая политически Армению, отстаивая ее интересы на мировой арене и ущемляя международный авторитет и права Азербайджана, она сможет поддерживать с ним даже пусть и очень выгодные Баку отношения. С одной стороны, Греция делает оскорбительные для нашей страны заявления, с другой - радуется, что благодаря Азербайджану стала газовым хабом. Экономические интересы для Баку очень важны, но еще важнее стопроцентная, безо всяких оговорок поддержка партнерами его суверенитета и территориальной целостности, а также невмешательство в его внутренние дела. Покупка азербайджанского газа не дает никому права на такие вольности. И когда премьер Мицотакис обещает Пашиняну "бороться за защиту ее (Армении) великого культурного наследия в таких регионах, как Нагорный Карабах", ему стоит правильно подбирать слова. Карабахский регион это неотъемлемая, международно признанная часть Азербайджана, и называть его регионом Армении означает непризнание территориальной целостности страны и поддержку агрессивных претензий армянства. Вполне возможно, что слова греческого премьера были преднамеренно неправильно переведены и переданы армянскими СМИ, что случается нередко. Хотелось бы, чтобы это было так.

На прошлой неделе в Баку прошла 10-я министерская встреча Консультативного совета по Южному газовому коридору, в которой греческая сторона приняла самое активное участие. Заместитель министра окружающей среды и энергетики Греции Александра Сдуку в своем выступлении на заседании с большим вдохновением говорила о поддержке ее страной усилий по расширению ЮГК через увеличение мощности Трансадриатического трубопровода (TAP) и интерконнектора Греция-Болгария (IGB). А греческие СМИ опубликовали высказывания главы МИД Греции Йоргоса Герапетритиса, который, выступая в парламенте страны, заявил, что в последние годы Греция превратилась в ключевой энергетический центр. "Мы укрепили нашу энергетическую безопасность, помогли соседям с поставками как природного газа, так и электроэнергии. Мы добились энергетической независимости благодаря TAP и Азербайджану", - подчеркнул он.

А в это время в Ереване с участием главы Минобороны Греции создается военный союз против Азербайджана.

Может быть, у них, в Европе, так принято, но у нас, на Кавказе, такие двойственные отношения не приветствуются.