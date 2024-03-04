Греческая неразбериха по армянскому поводу

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о греческой неразберихе по армянскому поводу.

Day.Az представляет публикацию:

Греческое правительство ведет себя под стать Лернейской Гидре из греческих же мифов: одна голова не знает, что делают остальные. Министр обороны Греции Николаос Дендиас сейчас находится в Армении с визитом и старательно отрабатывает программу "мир, дружба, жвачка": благодарит армянскую сторону за прием, рассуждает о каких-то колоссальных перспективах сотрудничества и так далее.



"Мы создали успешное трехстороннее сотрудничество в сфере обороны между Арменией, Грецией и Кипром. Но могут быть и другие трехсторонние или четырехсторонние отношения с Францией и Индией, влиятельными странами", - размечтался Дендиас.

Его послушать, так в мире формируется чуть ли не новое, греческо-армяно-индийско-французское НАТО, этакая ось, которая - дайте ей только пару веков - начнет диктовать человечеству свою волю.



Интересно, глава Минобороны Греции вообще знает и думает прежде, чем говорит? Забавно, но Дендиас вроде до этого был главой МИД Греции. По идее, главный дипломат страны должен знать, что в это же время говорит его коллега по правительству.



Хотя с другой стороны, может Дендиас как раз и лишился своего поста в МИД, потому что за слова не отвечает?