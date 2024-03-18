В Ханкенди продолжают находить брошенное армянами вооружение

В городе Ханкенди обнаружено большое количество боеприпасов.

Об этом Day.Az передает со ссылкой на МВД. Согласно информации, в ходе проведенных сотрудниками полиции мероприятий 16 и 17 марта на территории города Ханкенди были обнаружены и изъяты 7 единиц автоматического оружия различных марок, 1 пулемет, 3 винтовки, 8 гранат, 6 запалов, 30 магазинов, 1555 патронов различных калибров и другие боеприпасы.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!