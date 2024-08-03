https://news.day.az/politics/1679438.html На освобожденных территориях обнаружены боеприпасы - МВД - ФОТО
На освобожденных территориях обнаружены боеприпасы - МВД - ФОТО
На освобожденных от оккупации территориях обнаружено и изъято большое количество боеприпасов.
Как сообщили Day.Az в МВД, в ходе мероприятий, проведенных с 27 июля по 2 августа сотрудниками полиции на территории города Ханкенди, было изъято 60 автоматов, 3 пулемета, 21 пистолет, 29 винтовок, 125 гранат, 1 гранатомет, 63 запала, 48 снарядов, 91 штык-нож и другие боеприпасы.
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