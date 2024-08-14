Как бездари ANCA Трампу угрожать пытались

Автор: Мехти Ахмедзаде

Всем хорошо известна схема, как некоторые страны, где есть большое армянское лобби, используют армянство во время выборов. Неважно какие это выборы - президентские, парламентские, в конгресс... - армянам вешают лапшу, они верят, а потом ожидают выполнения обещаний. Как правило, ждут они вечность, потому рак на горе никак ни засвистит.

В США в последний раз газан папши на головы армян повесил президент Джо Байден, президентством которого, во-первых, американцы недовольны, а, во-вторых, возраст уже не тот и нынешнему американскому лидеру его же штаб посоветовал сняться с гонки. Камала Харрис, которую выдвинули вместо Байдена, точно не победит на выборах, поэтому взоры армянства впали на этот раз на Дональда Трампа, шансы которого очень велики.

Думая, что Трампу понадобятся голоса кучки американских армян, ANCA (Армянский Национальный Комитет Америки) решил выступить с очень смехотворным обращением (или даже предупреждением) в его адрес, представив, внимание, "условия поддержки".

Если коротко, то американские армяне выражают глубокое разочарование и обвиняют администрацию Трампа-Пенса в бездействии во время Второй Карабахской войны. В свойственной себе манере было упомянуто про некое "геноцидальное нападение" на "арцах". В свете этих выдуманных событий, американские избиратели армянского происхождения требуют от Трампа и Дж. Д. Вэнса, который станет вице-президентом, осудить "этническую чистку" и привести Азербайджан к ответственности. То, что Трамп, как и весь мир, признает территориальную целостность Азербайджана, они забыли.

О том, что никаких "геноцидов" и "арцахов" не было и не существовало, говорилось, а также доказывалось не раз. На этот раз вызывает смех и удивление другой момент - как армяне всерьез думают, что могут диктовать или даже угрожать Трампу, пугая его своими голосами.

Проблема, которую не видит ANCA, в том, что Дональду Трампу не нужны будут их жалкие голоса. Учитывая то, как успешно проходит компания республиканцев и как граждане США разочарованы демократами, впустившими в страну сотни тысяч нелегальных мигрантов, консерваторский штаб Трампа выйдет вперед по всем параметрам и Харрис за ним не угнаться. Это же понимает армянское лобби, иначе оно не делало бы ставку именно на экс-президента.

Второй момент, который стоит подчеркнуть, переизбравшись, Дональд Трамп, как и в прошлый раз, будет выполнять свои обещания, данные американскому народу - закрывать границу, чистить коррумпированных демократов (кроме Боба Менендеса есть куча других), убирать предвзятых судей левой стороны, развивать внутреннюю экономику, обеспечивать рабочие места, останавливать инфляцию, войны и т.д.

Дел у Трампа много, ему не до крокодильих слез "многострадальных". Он бизнесмен, который решает поставленные ему американским народом задачи. Ему до лампочки, что там в повестке дня у армян, пытающихся хоть как-то, каким-то образом попытаться повлиять на современную реальность на Южном Кавказе.

Таким образом, вся эта история с попытками армянского лобби пугать ежа лишь демонстрирует полное непонимание текущих политических реалий. Дональд Трамп, будучи прагматичным бизнесменом, сосредоточен на выполнении своих обязательств перед американским народом и решении внутренних проблем страны. Попытки армянства диктовать ему условия или угрожать своими голосами выглядят не только наивными, но и абсолютно неэффективными. В конечном итоге, именно американские избиратели определят будущее страны, а не маленькая, хоть и активная, группа этнического меньшинства.