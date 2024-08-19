В Баку может появиться российско-азербайджанский университет

Обсуждается инициатива создания в Баку Российско-Азербайджанского университета.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Владимир Путин в совместном заявлении для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Президент Азербайджана поддержал эту инициативу. Надеюсь, что мы ее достаточно быстро реализуем", - сказал Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин выразил благодарность азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву за внимание к русскому языку.

"В Азербайджане повсеместно и свободно используется русский язык. Чувствуем, что эту тенденцию всячески поддерживает руководство Азербайджанской Республики. Ильхам Гейдарович, мы Вам благодарны за это внимание к русскому языку", - заявил российский лидер в совместном заявлении для прессы по итогам переговоров с Президентом Ильхамом Алиевым.