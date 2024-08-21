Бакинская инициативная группа в поддержку самоопределения Бонайре

Бакинская инициативная группа поддерживает народ Бонайре в стремлении к самоопределению.

Как передает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала журналистам представитель Постоянного форума ООН по проблемам лиц африканского происхождения Джун Сумер в офисе Бакинской инициативной группы.

"Для меня важно поддержать Бакинскую инициативную группу, а также группу из Бонайре, чтобы обеспечить народу возможность самоопределения. Им было отказано в этой возможности. Поэтому я считаю необходимым, чтобы подобный орган, который дает возможность высказаться людям, мог приехать сюда и рассказать всему миру о том, что происходит на Бонайре",- сказала она.

По ее словам, Постоянный форум ООН по проблемам лиц африканского происхождения призван обеспечить лицам африканского происхождения во всем мире возможность пользоваться всеми видами равенства, будь то экономическое, политическое, социальное или иное.

"В наш мандат входит представление докладов Организации Объединенных Наций и Совету по правам человека по любым вопросам, связанным с колониализмом. Поэтому мы изучаем, как это влияет на людей африканского происхождения",- добавила Джун Сумер.

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