В Комитет ООН представлен отчет, разоблачающий колониальную политику Франции

14 октября - 8 ноября 2024 года состоится 142-я сессия Комитета ООН по правам человека.

Как сообщает в понедельник Day.Az, в рамках сессии будут заслушаны страновые доклады Эквадора, Франции, Греции, Исландии, Пакистана и Турции о выполнении Международного пакта о гражданских и политических правах.

Отметим, что, согласно пакту, страны, присоединившиеся к документу, в соответствии с Уставом ООН, должны содействовать реализации права народов на самоопределение, проживающих на территориях, удерживаемых ими под фактической колонизацией, и уважать это право.

Как известно, в настоящее время во главе государств, проводящих политику отвратительного колониализма и неоколониализма, стоит Франция.

Бакинская инициативная группа представила в Комитет ООН по правам человека альтернативный доклад под названием "Устойчивое наследие французского колониализма продолжает существенно препятствовать реализации права на самоопределение: в лице Новой Каледонии (Канаки) и Французской Полинезии (Mā'ohi Nu)", разоблачающий колониальную политику Франции.

Этот отчет опубликован на официальном сайте Комитета ООН по правам человека. С отчетом можно ознакомиться по ссылке ниже:

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=2737&Lang=en.

Страновой доклад Франции должен быть заслушан в Комитете по правам человека 22-23 октября этого года.

Напомним, что Бакинская инициативная группа, созданная в рамках председательства Азербайджана в Движении неприсоединения, ведет устойчивую и системную борьбу против колониализма, поддерживает борьбу народов, находящихся под гнетом колониализма и борющихся за независимость.

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