Азербайджан и Армения подписали Положение о совместной делимитации и пограничной безопасности

В соответствии с подписанным 19 апреля 2024 года Протоколом 8-й встречи Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой, комиссии завершили работу по согласованию Положения о совместной деятельности.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

30 августа 2024 года Положение о совместной деятельности комиссий соответствующим образом было подписано. В настоящее время Азербайджанская Республика и Республика Армения приступили к проведению внутригосударственных процедур.