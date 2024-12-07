Турция была солидарна с Азербайджаном в Карабахской войне.

Как сообщает в субботу Day.Az, об этом сказал глава турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы Великого национального собрания Турции Шамиль Айрым на международной конференции на тему "Парламентаризм: традиции и перспективы" в Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана.

По его словам, эту солидарность можно увидеть в любой области.

"Турция всегда была рядом с Азербайджаном. В 1918 году Нуру паша вместе с братьями помог Азербайджану в освобождении Баку. Также Турция была солидарна с Азербайджаном и в Карабахской войне.

К счастью, сегодня Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и суверенитет. Мы рады, что сегодня находимся в независимой Азербайджанской Республике", - добавил он.