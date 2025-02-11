Политический фарс армянских лоббистов

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Интересно, в Ереване обратили внимание на одну примечательную закономерность? Чем больше союзники армян пытаются лезть в дела Азербайджана, тем хуже идут дела у самой Армении. Эта свора бегает вокруг невидимой стены и тупо тычется в нее лбами, пытаясь пробить. А стена непробиваема, потому что составлена из незыблемых постулатов международного права. Наиболее жалко в этой хаотичной толпе выглядит Франция. Ее руководство упорно делает вид, что армянские хотелки остаются главной заботой французов и что Париж способен их исполнить, стоит лишь потереть лампу.

Накануне в Сенате Франции состоялось очередное сборище, на котором местные лоббисты и Окампо снова, в сотый раз обсуждалось "безопасное и достойное возвращение армян" в Карабах, введение санкций против Баку и даже, не поверите, "признание независимости" некогда оккупированного, а теперь освобожденного Карабаха. Участники этого безобразия решали, "как Сенат может поддержать это движение вместе с армянами?" и как предотвратить "дальнейшие попытки агрессии и нарушения территориальной целостности Армении".

Да никак. Сенат Франции не может ничего ни поддержать, ни предотвратить. Мы уже сбились со счета, сколько раз французский парламент принимал решения против Азербайджана, сколько раз ставил на вид и сколько раз требовал от Елисейского дворца и Евросоюза принять срочные меры. Хватит ставить Эмманюэля, который Макрон в неловкое положение. Пять лет Сенат принимает резолюции, а французский президент лепечет что-то на международных площадках. И что? Ничего. Только заявления, то есть сотрясение воздуха. Никаких решений против Баку на уровне европейских структур (бессмысленный Европарламент не в счет), тем более, санкций принято не будет, потому что у Азербайджана есть друзья, которые все это пресекут. Макрон это прекрасно знает, поэтому не сильно старается. Надоело позориться, наверное. Наверняка он еще не забыл провал франко-российской резолюции в СБ ООН во время 44-дневной войны, забаненной друзьями и союзниками Баку.

Все, чем Макрон и компания могут отблагодарить армян за поддержку и подачки, это позволить им тусоваться с членами армянской кормушки в стенах Сената. Да ради бога.