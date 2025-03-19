Французская пресса и мифы Армении

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Все-таки каждый должен заниматься своим делом. В этом еще раз убеждаешься, почитав, что написала французская газета Les Echos о завершении Азербайджаном и Арменией работы над текстом мирного договора.

Автор сообщает, что "Армении пришлось пойти на многие уступки из-за отсутствия сильного союзника". Но Франция, у которой из-за слишком тесного сближения с Арменией в хлам испортились отношения с Баку, приветствовала это.

На этом французскому "Эху" (так переводится название газеты) следовало остановиться. Но оно не остановилось, начав рассказывать, как было дело. "Многих уступок", на которые пошла Армения, изданию оказалось мало. Уточним, что Армения не шла ни на какие уступки. То, что она пыталась незаконно удерживать тридцать лет, у нее отобрали войной и антитеррористической операцией. Какая же это уступка? И ее согласие на все предложения Азербайджана по тексту договора тоже нельзя назвать уступкой. Это не уступка, это вполне разумный рефлекс, подсказанный инстинктом самосохранения. Армения сделала правильный выбор между подчинением законным требованиям Баку и потерей государственности. Союзники бы тут ей ничем не помогли.

Но даже это еще можно было бы пропустить мимо ушей, если бы автор статьи не ударился в историю конфликта. По-видимому, он хорошо знаком со сборником "армянские сказки". Тут вам и "передача советским режимом" Карабаха Азербайджану, тут вам и "пятнадцать столетий" принадлежности этих территорий армянам, тут и "предательство" Москвы, тут и "уступки" в вопросе делимитации. Говоря о требованиях Баку касательно конституции Армении, автор говорит о них словами армянского аналитика Петросяна, называя "требованием, не имеющим эквивалента в современной дипломатии". Ни аналитику Петросяну, ни французскому журналисту Иву Бурдийону непростительно не знать, что эквивалент в мировой дипломатии на самом деле есть. В 1998 года было заключено британо-ирландское Белфастское соглашение, которое положило конец тридцатилетнему кровопролитию в Северной Ирландии. Согласно документу, Северная Ирландия оставалась в составе Великобритании, а Ирландия сразу после подписания внесла изменения в статьи своей Конституции, в которых звучали претензии на Северную Ирландию.

Только в одном французский журналист не ошибается. "Армения, скорее всего, продолжит свое движение на Запад, проведя референдум о вступлении в Евросоюз. Не уверен, что Брюссель будет очень восприимчив", - пишет он. Правильное предположение - Евросоюз Армении не светит. Никто ее там не ждет.

А теперь вернемся к тому, с чего начали. Да, каждый должен заниматься своим делом. Ежедневная экономическая газета, выходящая с 1908 года, в которой, как можно узнать из Сети, работают 200 журналистов, являющихся экспертами в области экономики, финансов, фондовых рынков и так далее, не стоит отвлекаться на политику. Вот если бы среди этих 200 журналистов были специалисты по Кавказу, тогда детский лепет (а иначе рассматриваемую нами статью не назовешь) выглядел бы солиднее.

И еще посоветуем поменьше читать армянские сказки. Армянские сказки плохому научат.