"Проазербайджанское" назначение Трампа взбудоражило Армению - ПОДРОБНОСТИ

На днях президент США Дональд Трамп в Твиттере сообщил о назначении Джона Болтона на пост советника президента по национальной безопасности.

"Я рад сообщить, что Джон Болтон станет моим новым советником по национальной безопасности", - цитирует Gazeta.ru.

Трамп также добавил, что официально Болтон будет назначен на данный пост 9 апреля. Болтон займет место уволенного недавно с поста советника по национальной безопасности Герберта Макмастера.

Джон Болтон, называемый "вашингтонским ястребом войны", известен своей жесткой позицией в иранском вопросе и по отношению к России.

По информации СМИ, Болтон, известный своими националистическими, консервативными и милитаристскими взглядами, служил в администрации 43-его президента США Джорджа Буша-младшего. С 2001 по 2005 год был заместителем госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности, а в 2005-2006 гг. - послом США в ООН. Он считается одним из архитекторов войны в Ираке в 2003 году, не раз высказывался за военные действия против Ирана и Северной Кореи.

Это назначение не могло не взволновать армянскую сторону. Местные СМИ уже бьют тревогу, напоминая о "проазербайджанской" позиции Болтона и гадая, изменилась ли она за прошедшие годы.

В 2011 году кандидат в президенты США на очередных выборах Джон Болтон рекомендовал Бараку Обаме проявлять к Южному Кавказу повышенное внимание. Как писали СМИ, по мнению этого политика, США не должны позволить России восстановить свое влияние в этом регионе. По мнению Болтона, в карабахском вопросе США должны поддержать Азербайджан, так как в этом конфликте есть третья сторона - Азербайджан, Армения и проармянская Россия.

В ответ на вопрос конгрессмена Майкла Маккоула в комитете по зарубежным вопросам Палаты представителей он заявил, что США необходимо поменять свою политику в отношении Азербайджана: "Ясно, что конфликт с Арменией немного затрудняет это, однако, с другой стороны, как мне кажется, если учесть выход Азербайджана к нефтегазовым ресурсам Черного моря, значимость трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан и его географическое положение, то во главу угла встает вопрос о том, чтобы США уделяли больше внимания "замороженному конфликту". Болтон отметил, что США должны быть готовы к оказанию значительной поддержки и внимания Азербайджану.

В Армении этого Болтону не забыли.

Есть еще один момент, связанный с "ястребом войны", который очень беспокоит Ереван. Это возможность ужесточения политики в отношении Ирана, наложения новых санкций и щекотливое положение, в котором при этом окажется Армения, для которой южный сосед - единственная "дорога жизни". Главное, что заботит сегодня экспертное сообщество и политические круги - примет ли Вашингтон во внимание "трудное положение" Армении и сделает ли для нее исключение, позволив в обход санкций заниматься своими делами с Ираном? В Армении уверены, что Вашингтон просто обязан учесть фактор Армении ,сделать ей поблажки или же заставить Азербайджан и Турцию открыть для нее границы. Об этом, например, заявил Первому Информационному иранист Агарон Варданян. "Если Соединенные Штаты изменят свои подходы и предложат Армении присоединиться к санкциям против Ирана, то в этом случае они должны предложить альтернативу и снять блокаду Армении со стороны Турции и Азербайджана. В противном случае такое требование является аморальным", - заявил иранист, претендующий на некий "привилегированный статус" Армении.

Как будут развиваться события, какую политику будет продвигать в нашем регионе новый советник президента США, покажет время. Но тупиковой и зависимой от даже слабого дуновения политического ветерка Армении, конечно, стоит быть готовой ко всему.

Зульфугар Ибрагимсов