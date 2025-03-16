Энтони Хопкинс анонсировал выход автобиографии

Британский актер и режиссер Энтони Хопкинс впервые написал свои мемуары.

Как передает Day.Az, видео, в котором он анонсирует их выход, опубликовано в его Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Оскароносный 87-летний актер назвал автобиографию "Мы справились, парень" ("We Did OK, Kid"). По данным СМИ, она честно расскажет, в том числе о худших моментах его личной жизни, семейных неудачах и желании избегать привязанностей, чтобы сберечь себя от травм.

"Мне нравится, и я думаю, вам тоже понравится. Прочтите", - говорит Хопкинс в ролике.

Как уточняется, издательство Summit Books запланировало выход мемуаров на 4 ноября.

Хопкинс наиболее известен по кинематографическому образу каннибала доктора Ганнибала Лектера, воплощенному в фильмах "Молчание ягнят", "Ганнибал" и "Красный дракон". В числе других известных актерских работ Хопкинса - ленты "Лев зимой", "Магия", "Человек-слон", "Дракула Брэма Стокера", "Остаток дня", "Страна теней", "Легенды осени", "Никсон", "Амистад", "Маска Зорро", "Знакомьтесь, Джо Блэк", "Тор", "Тор 2: Царство тьмы", "Ной", "Трансформеры: Последний рыцарь", "Тор: Рагнарек", "Самый быстрый "Индиан" и "Отец".

С 2000 года Хопкинс живет в США, получил гражданство этой страны. В 2003 году актер стал обладателем звезды на Голливудской аллее славы, а c 2008 года он является членом Британской академии кино и телевизионных искусств. В 2021 году он получил второй "Оскар" за исполнение главной роли в фильме "Отец", став самым возрастным (в 83 года) номинантом в этой категории за всю историю премии.

Ранее Энтони Хопкинс станцевал на кухне.