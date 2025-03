https://news.day.az/popularblog/1737654.html

Энтони Хопкинс анонсировал выход автобиографии

Британский актер и режиссер Энтони Хопкинс впервые написал свои мемуары. Как передает Day.Az, видео, в котором он анонсирует их выход, опубликовано в его Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Оскароносный 87-летний актер назвал автобиографию "Мы справились, парень" ("We Did OK, Kid").