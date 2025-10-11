В Англии девушка думала, что у нее грипп, но попала в больницу и лишилась ног, пишет LADBible, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как пишут СМИ, 19-летняя студентка из Вулверхэмптона, Кетия Мопонда, приняла первые симптомы опасной болезни за обычный грипп. По ее словам, после начала учебы в университете она вернулась домой и почувствовала кашель и сильную усталость.

Несмотря на выпитые лекарства, ее состояние резко ухудшилось. На следующий день студентку нашли без сознания и срочно доставили в больницу. Врачи не поверили показателям пациентки: уровень кислорода в ее крови составлял всего 1%, органы начали отказывать, а кожа стала бледной и зеленоватой.

Медики диагностировали у Кетии менингококковую септицемию - тяжелую инфекцию крови, которая привела к бактериальному менингиту и сепсису. Чтобы спасти жизнь девушке, врачам пришлось ампутировать обе ноги ниже колен.

"Это было ужасно. Я просто плакала без конца", - призналась Кетия.

Мопонда прошла курс реабилитации и научилась пользоваться протезами. Девушка мечтает вернуться к спорту и даже начать карьеру модели.

"Я очень упрямая и хочу разрушить все барьеры. Мне не нужно скрывать, кто я. Это не делает меня менее человеком. Я хочу помочь другим чувствовать уверенность в себе", - заявила Кетия.