Трэвел-блогер Айшан Мамедова призналась в тоске по Родине

Трэвел-блогер Айшан Мамедова поделилась эмоциональным постом во время поездки во Францию.

Как передает Day.Az, находясь за границей, она призналась, что где бы ни путешествовала, вид азербайджанского флага всегда вызывает у неё сильное чувство тоски по Родине.

В своём посте Айшан написала, что именно национальный флаг заставляет её особенно остро ощущать связь с родиной, напоминая о доме, близких и корнях.