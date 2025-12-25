https://news.day.az/popularblog/1804978.html Трэвел-блогер Айшан Мамедова призналась в тоске по Родине - ВИДЕО Трэвел-блогер Айшан Мамедова поделилась эмоциональным постом во время поездки во Францию. Как передает Day.Az, находясь за границей, она призналась, что где бы ни путешествовала, вид азербайджанского флага всегда вызывает у неё сильное чувство тоски по Родине.
В своём посте Айшан написала, что именно национальный флаг заставляет её особенно остро ощущать связь с родиной, напоминая о доме, близких и корнях.
