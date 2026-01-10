https://news.day.az/popularblog/1808465.html Стильная фотоссесия от Айнишан Гулиевой - ФОТО Азербайджанская певица Айнишан Гулиева поделилась в своём Instagram серией эффектных кадров, снятых на фоне современной архитектуры Баку. Как передает Day.Az, на снимках - урбанистический пейзаж с пешеходным мостом, выразительными линиями и холодной архитектурной геометрией, которая контрастирует с тёплой цветовой гаммой образа.
Стильная фотоссесия от Айнишан Гулиевой - ФОТО
Азербайджанская певица Айнишан Гулиева поделилась в своём Instagram серией эффектных кадров, снятых на фоне современной архитектуры Баку.
Как передает Day.Az, на снимках - урбанистический пейзаж с пешеходным мостом, выразительными линиями и холодной архитектурной геометрией, которая контрастирует с тёплой цветовой гаммой образа.
Певица выбрала монохромный лук в оттенках карамели и шоколада: приталенное мини-платье, длинное пальто свободного кроя, чёрные очки и высокие сапоги. Развевающиеся волосы и движение в кадре добавляют образу кинематографичности и ощущения свободы.
