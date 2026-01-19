https://news.day.az/popularblog/1810132.html Кифа Нури показала снежную сказку в Турции - ВИДЕО Азербайджанский блогер Кифа Нури показала снежную сказку в Турции. Как передает Day.Az, соответствующими кадрами она поделилась на своей странице в Инстаграм.
Кифа Нури показала снежную сказку в Турции - ВИДЕО
Азербайджанский блогер Кифа Нури показала снежную сказку в Турции.
Как передает Day.Az, соответствующими кадрами она поделилась на своей странице в Инстаграм.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре