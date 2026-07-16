https://news.day.az/popularblog/1848247.html

Греческий фастфуд в Баку - ВИДЕО

Блогер под никнеймом ek.melnik0va показала, где можно попробовать греческий фастфуд в Баку. Как передает Day.Az, соответствующей публикацией она поделилась на своей странице в Инстаграм.