13 сентября одна из самых популярных ведущих России Ксения Собчак вышла замуж за режиссера Константина Богомолова. Молодожены решили отпраздновать торжество в нестандартном формате - приехали в ЗАГС на катафалке, разослали шуточные пригласительные гостям, а невеста и вовсе удивила всех откровенным танцем в чулках. Ее экс-супруг Максим Виторган не был приглашен на церемонию и пока еще ничего не комментировал.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Segodnya.ua, за него это сделал отец и бывший свекр Ксении Собчак - российский актер Эммануил Виторган. В эфире программы "Ты не поверишь!" мужчина заявил, что с пониманием относится к разводу сына Максима с Ксенией и не держит зла на экс-невестку.

"Это нормально, люди жили - разошлись. Ничего страшного. Я желаю Ксении и ее новой семье только всего наилучшего", - заявил 79-летний актер.

Более того, он отметил, что из-за занятости Собчак его внуком Платоном занимается Максим Виторган: "То, каким растет внук, - заслуга Максима. Ксения очень занятой человек. Он и старших детей хорошо воспитал".

Н. Гасымова

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