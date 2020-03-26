https://news.day.az/showbiz/1216349.html Известный российский певец заразился коронавирусом
Известный российский певец заразился коронавирусом
У Льва Лещенко подтверждена коронавирусная инфекция, сообщает Telegram-канал 112, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Утверждается, что врачи оценивают состояние певца как крайне тяжелое, болезнь спровоцировала двухстороннюю пневмонию. Лев Лещенко переведен в реанимацию.
Друг и коллега Лещенко Владимир Винокур уже опроверг эти сообщения.
Ранее у Лещенко выявили воспаление легких. Его вместе с супругой положили в больницу в Коммунарке после зарубежной поездки.
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